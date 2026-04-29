Akylas για Eurovision: Χωρίς καμία γνωριμία, χωρίς κανένα πορτοφόλι, τα κατάφερα γιατί πίστεψα στον εαυτό μου

Ο Akylas μετράει αντίστροφα για τα τελικά της φετινής Eurovision και προαναγγέλλει εκπλήξεις στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού. Δέχεται ερωτήσεις για το ενδεχόμενο της πρωτιάς και εύχεται με νόημα να καταφέρει η Ελλάδα να «ξεσκονίσει» το ΟΑΚΑ, που φιλοξένησε τον τελικό μετά τη νίκη της Έλενας Παπαρίζου. Δηλώνει περήφανος για την πορεία του, καθώς όπως είπε ξεκίνησε από τις Σέρρες χωρίς βοήθεια και τα κατάφερε με πείσμα και σκληρή δουλειά.

Η Πρέσβης της Αυστρίας στην Ελλάδα, Gerda Vogl διοργάνωσε το απόγευμα της Τρίτης 28 Απριλίου ένα εντυπωσιακό «Ferto Kick-off Party» στην Αυστριακή Πρεσβευτική Κατοικία. Ο Akylas δεν θα μπορούσε να λείπει. Στο περιθώριο έκανε δηλώσεις για τη Eurovision, που μετέδωσε η εκπομπή «Breakfast@Star».

Ο Akylas ανέφερε: «Ανυπομονώ να πάμε Αυστρία, είναι λες και διαβάζω για τις πανελλήνιες μου τα τελευταία δύο χρόνια νιώθω. Και επιτέλους θα δώσω τις εξετάσεις μου και ανυπομονώ, γιατί έχω διαβάσει πολύ καλά. Εμένα πραγματικά με χαροποιεί τόσο πολύ που τόσος κόσμος το έχει πιστέψει τόσο πολύ αυτό και μου δίνουν και εμένα πολύ δύναμη που μου το λένε, γιατί καταλαβαίνω ότι βλέπουν το όραμα, το πιστεύουν και μου δίνει πραγματικά δύναμη να συνεχίζω. Και μακάρι να καταφέρουμε να ξεσκονίσουμε το ΟΑΚΑ.

Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα (η σκηνή της Eurovision). Και ανυπομονώ να βρεθώ σε αυτή την σκηνή. Θα δείτε πολλές εκπλήξεις εκεί πάνω. Το έμαθα αυτό (τα στοιχήματα)! Το έμαθα πριν λίγο παιδιά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος!

Δεν φοβόμαστε κανέναν. Αλλά εντάξει, είναι φέτος μία χρονιά που έχει πάρα πολλά δυνατά φαβορί. Δηλαδή και της Φινλανδίας είναι υπέροχο το τραγούδι, της Γαλλίας, της Δανίας… Νιώθω μεγάλη χαρά, μεγάλη συγκίνηση. Τι να πω, μέσα από τα μαύρα γυαλιά κοιτάω αυτά τα φώτα και βλέπω αυτά τα μικρόφωνα και νομίζω ότι βλέπω κάποιο όνειρο. Παρόλο που μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες παιδιά, το ‘χω ζήσει και το ‘χω ξαναζήσει, αλλά ο νους μου είναι δύσκολο να συλλάβει αυτή την τόσο μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει τους τελευταίους δύο μήνες.

Και το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλω να μεταδώσω, είναι το ότι ήμουν ένα παιδί από τις Σέρρες, χωρίς καμία γνωριμία, χωρίς κανέναν γνωστό, χωρίς κανένα πορτοφόλι, και κατάφερα να κάνω αυτό που κάνω γιατί πίστεψα πολύ στον εαυτό μου και δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Και αυτό θέλω να το περάσω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω που έχουν όνειρα: να συνεχίζουν να κάνουν όνειρα και να τα κυνηγάνε. Γιατί όλα είναι πιθανά, αν βρεις πραγματικά αυτό που αγαπάς και εξελίξεις φυσικά τον εαυτό σου, έτσι;».

Το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ferto» χαρακτηρίζεται από δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων. Ο Akylas βρίσκεται διαρκώς σε πρώτο πλάνο και μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού. Αυτά άλλωστε είναι και τα «όπλα» του για διάκριση στη σκηνή της Eurovision.

Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.