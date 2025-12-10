Συμβαίνει τώρα:
Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Η Μαρίνα Σπανού καλεσμένη στην τελευταία εκπομπή του 2025 την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

Ο Λάκης Λαζόπουλος υπόσχεται ακόμα μια απολαυστική βραδιά για τους τηλεθεατές του
Λάκης Λαζόπουλος
O Λάκης Λαζόπουλος

Ο Λάκης Λαζόπουλος έρχεται με το τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» για το 2025, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 21:00, στο MEGA.

Πριν μας ευχηθεί «Καλά Χριστούγεννα», ο δημιουργός της σατιρικής εκπομπής φτιάχνει μια απολαυστική βραδιά για τους τηλεθεατές που τον ακολουθούν και τον επιβραβεύουν με πρωτιά στην τηλεθέαση. Πολιτικοί, τηλεοπτικοί αστέρες και πρόσωπα της επικαιρότητας μπαίνουν στο στόχαστρο της σάτιρας και του απολαυστικού σχολιασμού του Λάκη Λαζόπουλου.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» υποδέχεται επί σκηνής τη Μαρίνα Σπανού, τη νεαρή τραγουδοποιό που υπόσχεται να οδηγήσει τους τηλεθεατές σε ένα «ταξίδι χωρίς προορισμό» γεμάτο μουσικές, συναισθήματα και αγάπη.

Η σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης στις λαϊκές αγορές της χώρας δεν θα λείψει από το ολοκαίνουριο αυτό «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», ούτε φυσικά το επιθεωρησιακό σκετς, γραμμένο από τον διαρκώς δημιουργικό νου του Λάκη Λαζόπουλου.

Η σάτιρα επανέρχεται στην οθόνη του MEGA για μια ακόμη απολαυστική απόδραση στο γέλιο πριν την αλλαγή του χρόνου. Νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

