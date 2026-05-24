Άννα Δρούζα: Είναι έρωτας η τηλεόραση αλλά έπρεπε να μείνω κάποια χρόνια εκτός

Η Άννα Δρούζα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» και μίλησε για την τηλεοπτική επιστροφή της, μέσα από τη συχνότητα του OPEN, αλλά και για τον λόγο που απείχε για χρόνια από την τηλεόραση. Η παρουσιάστρια ανέφερε πως ήταν μια συνειδητή επιλογή καθώς ήθελε να παραμείνει επικεντρωμένη στο μεγάλωμα της κόρης της. Ποτέ δεν έκανε δεύτερες σκέψεις. Ποτέ μέχρι σήμερα δεν μετάνιωσε τη συγκεκριμένη επιλογή της.

Για την εκπομπή που ετοιμάζει στο OPEN, η Άννα Δρούζα ανέφερε: «Ξεκινάμε 1η Ιουνίου, κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Θα μιλήσουμε για τις εξαρτήσεις, θα μιλήσουμε για την κατάθλιψη, για το τι σημαίνει, αλλά δεν πρέπει να τρομάζουμε με αυτά που ακούμε. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να διαχειριστούμε αυτά που έχουμε μέσα και κουβαλάμε στην ψυχή μας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο δημοσιογράφος της επισήμανε πως η εκπομπή θυμίζει την εποχή του «Μπορώ», εκείνη απάντησε: «Ναι, που πολλοί άνθρωποι… Και τώρα με τις διαλέξεις και μέσα στα social που μου μιλάνε, λένε “πότε θα μπορέσουμε να έχουμε μία εκπομπή που θα συζητάμε για αυτά τα θέματα που μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ;”».

Και πρόσθεσε: «Έρωτας και η τηλεόραση, αλλά έπρεπε να μείνω κάποια χρόνια εκτός, γιατί ήθελα να μεγαλώσω την Αριάδνη μου. Δόθηκα 100% στην κόρη μου και νομίζω ότι και εκείνη είναι πολύ ευχαριστημένη που συνέβη αυτό. Την περίμενα από το σχολείο και μιλούσαμε τα μεσημέρια και τρώγαμε μαζί και αφουγκραζόμουν όλες τις ανησυχίες της. Και κάπως αυτό προσπαθούσα να το μεταβολίσω, ώστε παιδί μου, να το μαλακώσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Η 24χρονη κόρη της, είναι ο καρπός του έρωτα της παρουσιάστριας με τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα Νίκο Οικονόμου, από τον οποίο πήρε διαζύγιο το 2004.