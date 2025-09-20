Άννα Λιβαθυνού: Ερχόμαστε να συνεχίσουμε το «Καλημέρα Ελλάδα», όχι να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη

Για τις πρώτες ημέρες στο τιμόνι της παρουσίασης για το ανανεωμένο “Καλημέρα Ελλάδα” καθώς και για τα νούμερα τηλεθέασης μίλησε η Άννα Λιβαθυνού, το μεσημέρι του Σαββάτου, στην κάμερα της νέας εκπομπής Weekend Live του ΣΚΑΪ.

“Είχαμε πολύ άγχος στην αρχή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και οι δύο, μεγάλη τιμή όλο αυτό που ζούμε, τιμητική πρόταση από την άλλη όμως και βάρος και ευθύνη. Μιλάμε για τη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, για έναν Γιώργο Παπαδάκη που έδωσε την ψυχή του 34 χρόνια και σημείωσε μια τεράστια επιτυχία” εκμυστηρεύτηκε αρχικά η Άννα Λιβαθυνού για το «Καλημέρα Ελλάδα».

“Ερχόμαστε να συνεχίσουμε το “Καλημέρα Ελλάδα”, όχι φυσικά να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη – δεν μπορεί κανείς να το κάνει αυτό – αλλά να βάλουμε τη δική μας πινελιά, ανάλογα και με τις ανάγκες της κοινωνίας πλέον για να συνεχίσουμε να ομορφαίνουμε τα πρωινά του κόσμου.

Ζεστά, όμορφα, να ενημερωνόμαστε και να περνάμε και πολύ όμορφα παράλληλα. Τον Γιώργο Παπαδάκη τον αποκαλώ δάσκαλο, τον αγαπώ πάρα πολύ και αυτές τις ημέρες που μιλάμε, μιας και ορισμένες έρχεται στο γραφείο, μας έδωσε και τις συμβολές του. Να είμαστε ο εαυτός μας, να είμαστε αυθόρμητοι και αυθεντικοί.

Ξέρει πάρα πολύ καλά τηλεόραση, οπότε θα σου πει αυτό που πρέπει να κάνεις και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ελπίζω να πάει καλά”.

“Νομίζω ότι δεν θα φύγει ποτέ ο Γιώργος Παπαδάκης από το “Καλημέρα Ελλάδα”. Δηλαδή Καλημέρα Ελλάδα”, ΑΝΤ1, Γιώργος Παπαδάκης. Από κει και πέρα είναι μια νέα προσπάθεια αυτή που κάνουμε, μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη, να συνεχίσει αυτή η εκπομπή και να έχουμε τη δική μας πινελιά, ως προσωπικότητες και ως επαγγελματίες, μέσα σε αυτή την εκπομπή” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Άννα Λιβαθυνού στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ.