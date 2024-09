Άννα Σόροκιν: Στο Dancing With The Stars με βραχιολάκι στον αστράγαλο η «απατεώνισσα κληρονόμος»

Με βραχιολάκι αστραγάλου, στολισμένο με διαμαντάκια, συμμετέχει στο αμερικανικό Dancing With The Stars η Άννα Σόροκιν. Είναι η διάσημη Ρωσογερμανίδα απατεώνισσα που εμφανιζόταν στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας στη Νέα Υόρκη ως πλούσια κληρονόμος με το όνομα Άννα Ντέλβι.

Η Άννα Σόροκιν που ανέβηκε στην πίστα του Dancing With The Stars, φορώντας βραχιολάκι στο πόδι, είχε εξαπατήσει τράπεζες, ξενοδοχεία, ακόμα και φίλους της.

Το 2019 καταδικάστηκε επειδή παρίστανε την πλούσια Γερμανίδα κληρονόμο με το όνομα Άννα Ντέλβι.

Πέντε χρόνια μετά, η αποκαλούμενη «απατεώνισσα κληρονόμος» εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του αμερικανικού χορευτικού σόου, το βράδυ της Τρίτης (17.09.2024), με βραχιολάκι στον αστράγαλο και χαραγμένο το μονόγραμμά της, σχηματισμένο με μικρά διαμαντάκια.

Μαζί με τον παρτενέρ της και γνωστό χορευτή Ezra Sosa, παρουσίασαν μία χορογραφία υπό τους ήχους του τραγουδιού «Espresso» της Sabrina Carpenter.

«Είναι αρκετά ελαφρύ (σ.σ. το βραχιολάκι) και τους ζήτησα να το κάνουν σφιχτό ώστε να μην κρέμεται. Οπότε δεν είναι τόσο άσχημο», δήλωσε στο Associated Press μετά την πρεμιέρα η Άννα Σόροκιν.

Con artist Anna Sorokin’s bedazzled ankle monitor was “the real star of the show” as “Dancing With The Stars” kicked off its 33rd season in LA. pic.twitter.com/Rrc6xkFcVO