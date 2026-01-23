Ανθή Βούλγαρη: «Έχω υπάρξει τυχερή γιατί με πίστεψαν κάποιοι άνθρωποι σε κομβικούς σταθμούς της ζωής μου»

«Έχω δουλέψει αρκετά, έχω επιλέξει ένα συγκεκριμένο στυλ δουλειάς, αφοσιώθηκα σε αυτήν και όχι στις δημόσιες σχέσεις και αυτό μου έφερε αποτέλεσμα», είπε μεταξύ άλλων η Ανθή Βούλγαρη.

Για τη σημασία που δίνει στην αλήθεια όσον αφορά τον χώρο της τηλεόρασης καθώς και την επαγγελματική της διαδρομή μέχρι σήμερα μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ανθή Βούλγαρη στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Hello και την δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα.

Αγαπάς την αλήθεια και στην τηλεόραση;

Ναι, μόνο έτσι μπορώ να κοιμηθώ. Στην τηλεόραση βγαίνει ο χαρακτήρας μας και ο κόσμος μπορεί να καταλάβει ποιος είναι αληθινός. Ίσως να έχουν υπάρξει φορές που έχω πει κάτι αυθόρμητα, πάντα όμως με καλή πρόθεση και ειλικρίνεια.

Επίσης, τα πηγαίνω πολύ καλά με την κριτική, την επιζητώ όταν είναι καλοπροαίρετη. Με βάζει σε σκέψεις, με προβληματίζει. Με την τοξικότητα έχω πρόβλημα, μου προκαλεί αποστροφή και έχω αποφασίσει να μη συμμετέχω στον κύκλο της.

Έχεις ζητήσει συγνώμη από κάποιον;

Φυσικά, δεν είναι ντροπή και δεν είμαστε αλάνθαστοι! Αν ενοχλήσω κάποιον, θα του ζητήσω συγνώμη.

Κοιτάζοντας πίσω, νιώθεις χαρούμενη με τις επιλογές σου;

Ναι. Έχω δουλέψει αρκετά, έχω επιλέξει ένα συγκεκριμένο στυλ δουλειάς, αφοσιώθηκα σε αυτήν και όχι στις δημόσιες σχέσεις και αυτό μου έφερε αποτέλεσμα. Νιώθω δικαιωμένη. Έχω υπάρξει και τυχερή γιατί με πίστεψαν κάποιοι άνθρωποι σε κομβικούς σταθμούς της ζωής μου.