Aνθή Βούλγαρη για Μαρία Καρυστιανού: Βρήκαν ευκαιρία τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα να πέσουν πάνω της

Η Ανθή Βούλγαρη μίλησε για το ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με τη Μαρία Καρυστιανού, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε για τις αμβλώσεις.

Το πρωί της Πέμπτης (22.01.2026) η γνωστή δημοσιογράφος του MEGA ανέφερε για τη Μαρία Καρυστιανού ότι εξαιτίας του ντόρου που προκλήθηκε οι υπόλοιποι πολιτικοί βρήκαν αφορμή ώστε να της ρίξουν τα πυρά τους. Την ίδια ώρα, η Ανθή Βούλγαρη σημείωσε πως παρόλα αυτά δεν μπορεί να είναι στο απυρόβλητο.

«Επειδή είναι νέα στην πολιτική, μπορεί να εννοούσε κάτι άλλο και να το διατύπωσε έτσι. Τώρα θα πει κάποιος, ας πούμε, ρε παιδιά με τις αμβλώσεις τώρα θα γίνει ολόκληρο θέμα; Να σου πω κάτι; Βρήκαν ευκαιρία και οι υπόλοιποι στην πολιτική, τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, να πέσουν πάνω της, έτσι; Βρήκαν την ευκαιρία. Σου λέει, εδώ είμαστε», είπε αρχικά.

«Έτσι είναι η πολιτική όμως. Σκληρό πράγμα είναι», της απάντησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Και να πω και κάτι τώρα για τον κόσμο, γιατί είδες, έχω και στα “Nέα” μια στήλη. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, όποτε λέμε μια άποψη να βγαίνετε και να ρίχνετε κατάρες και να κηρύσσετε τον πόλεμο. Η κυρία Καρυστιανού είναι ένας άνθρωπος που εμείς εδώ τουλάχιστον – και ο Ιορδάνης κι εγώ και η εκπομπή ολόκληρη – τη σεβόμαστε, θα τη σεβόμαστε και θα είμαστε στο πλευρό της για το θέμα των Τεμπών και το θέμα του παιδιού της», πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη.

«Ακριβώς. Από κει και πέρα όμως, από τη στιγμή που επέλεξε να είναι στην πολιτική, ό,τι λέει θα πρέπει κι εμείς να το σχολιάζουμε, να το κρίνουμε και να σας το δείχνουμε. Δεν μπορεί να είναι στο απυρόβλητο. Δηλαδή αυτό πρέπει να το καταλάβουμε», σημείωσε ακόμα.

«Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μια μικρή ή ας πω πιο μεγάλη φθορά και μόνο η Νέα Δημοκρατία βγαίνει αλώβητη από αυτό το πράγμα», σχολίασε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος με αφορμή μία πρόσφατη δημοσκόπηση του του ΣΚΑΪ, με την Ανθή Βούλγαρη να προσθέτει: «Ξέρεις τι; Είναι από τον κόσμο που σου λέει, δεν θα ψηφίσω κανέναν ρε παιδί μου. Δεν πιστεύω κανέναν. Θέλω ένα κόμμα να έρθει να με εκπροσωπήσει και να πάει ενάντια στο… πώς το λένε; Στο κατεστημένο, να φύγει αυτή η βρωμιά που υπάρχει».