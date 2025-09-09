Ανθή Βούλγαρη σε βουλευτή της ΝΔ: «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας»

Ανέβηκαν οι τόνοι στο στούντιο της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega» όταν η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος υποδέχτηκαν τον βουλευτή της ΝΔ Βασίλη Σπανάκη, σε συζήτηση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργο Καραμέρο. Το θέμα που κυριάρχσε ήταν οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ανθή Βούλγαρη επισήμανε στον καλεσμένο της πως αποφεύγει να απαντήσει ευθέως στα ερωτήματα, με τον ίδιο να αντιδρά. Ο κύριος Σπανάκης ανέφερε πως δεν του δίνεται ο χρόνος για να αναπτύξει τις απόψεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Kύριε Σπανάκη, είμαστε εδώ για να ρωτάμε, δεν θα το πάμε έτσι σήμερα. Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες, να πάμε σπίτι μας. Μισό λεπτό! Θέλουμε να απαντάτε, σας παρακαλώ! Να κάνουμε διάλογο», παρατήρησε η Ανθή Βούλγαρη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να του τονίζει: «Μα διάλογο κάνουμε».

«Με διακόπτετε σκοπίμως. Δεν σέβεστε τον συνομιλητή σας, κυρία Βούλγαρη», απάντησε ο κ. Σπανάκης, με την Ανθή Βούλγαρη να του ανταπαντά: «Είστε πολύ ασεβής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα πάντως το κλίμα στην εκπομπή ήταν καλύτερο με αφορμή τα κεράσματα που είχαν φτάσει στο πλατό.

Η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» έχει επιστρέψει με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να έχουν στόχο για ακόμα μια χρονιά, την κατάκτηση της κορυφής στην πρωινή ζώνη, στους πίνακες τηλεθέασης.