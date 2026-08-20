Αντώνης Κρόμπας: Προσπαθώ να μεταβολίζω τα αδιέξοδα μέσα από την απόσταση ασφαλείας που δίνει το χιούμορ

Για την διαχείριση στα προσωπικά του σκοτάδια αλλά και για το όποιο φλερτ με την κατάθλιψη μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Κρόμπας στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα.

Ποια είναι τα δικά σας τραγικά γεγονότα που προσπαθήσατε να διαχειριστείτε με γέλιο στη ζωή σας;

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Ο καθένας έχει τα προσωπικά του σκοτάδια και αδιέξοδα. Προσπαθώ να τα μεταβολίζω μέσα από την απόσταση ασφαλείας που δίνει το χιούμορ.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο σκοτάδι που προσεγγίσατε έτσι;

Κυρίως σκοτάδια σε προσωπικό και ψυχολογικό επίπεδο.

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Περάσατε δηλαδή κατάθλιψη;

Διαγνωσμένη κατάθλιψη δεν νομίζω ότι έχω περάσει, αλλά στις δυσκολίες της καθημερινότητας όλοι έχουμε τα τέλματα μας.