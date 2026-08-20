Media

Αντώνης Κρόμπας: Προσπαθώ να μεταβολίζω τα αδιέξοδα μέσα από την απόσταση ασφαλείας που δίνει το χιούμορ

"Ο καθένας έχει τα προσωπικά του σκοτάδια και αδιέξοδα" εξηγεί ο Αντώνης Κρόμπας
Αντώνης Κρόμπας
Αντώνης Κρόμπας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για την διαχείριση στα προσωπικά του σκοτάδια αλλά και για το όποιο φλερτ με την κατάθλιψη μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Κρόμπας στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα.

Ποια είναι τα δικά σας τραγικά γεγονότα που προσπαθήσατε να διαχειριστείτε με γέλιο στη ζωή σας;

Ο καθένας έχει τα προσωπικά του σκοτάδια και αδιέξοδα. Προσπαθώ να τα μεταβολίζω μέσα από την απόσταση ασφαλείας που δίνει το χιούμορ.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο σκοτάδι που προσεγγίσατε έτσι;

Κυρίως σκοτάδια σε προσωπικό και ψυχολογικό επίπεδο.

Περάσατε δηλαδή κατάθλιψη;

Διαγνωσμένη κατάθλιψη δεν νομίζω ότι έχω περάσει, αλλά στις δυσκολίες της καθημερινότητας όλοι έχουμε τα τέλματα μας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
260
115
90
64
54
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo