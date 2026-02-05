Αντώνης Λουδάρος σε Τριαντάφυλλο: «Η κριτική είναι εύκολη, κάνε πράξεις και όχι λόγια»

Ο Αντώνης Λουδάρος μίλησε σήμερα (5/2/2026) στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά.

Ο γνωστός ηθοποιός, Αντώνης Λουδάρος, σχολίασε το ενδεχόμενο να συμμετέχει στον επερχόμενο κύκλο του YFSF και αφετέρου τις αιχμηρές δηλώσεις του Τριαντάφυλλου για το σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντώνης Λουδάρος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «όταν ήταν να γίνει ξανά το Your Face Sounds Familiar, πριν από δυο χρόνια, δεν έγινε. Έχει ένα ενδιαφέρον για τον ηθοποιό πάντως να είναι σαν παίκτης εκεί γιατί έχει μια μεγάλη πρόκληση».

«Πιο εύκολο είναι, βέβαια, το να κάνεις κριτική από το να κάνεις όλο το άλλο» υπογράμμισε ο ηθοποιός όταν ρωτήθηκε σε ποια θέση, ανάμεσα στου παίκτη και του κριτή, θα ήθελε να βρεθεί στο σόου μεταμφιέσεων.

Τέλος εκείνος απάντησε και στο πρόσφατο σχόλιο του Τριαντάφυλλου, για το YFSF: «Αν το δεις ότι είναι κλόουν, μπορεί να είναι κλόουν. Αν το δεις σοβαρά, μπορεί και να μην είναι κλόουν. Είναι ανάλογα πως βλέπουμε τα πράγματα και τι επιλέγουμε εμείς να δούμε. Η κριτική είναι εύκολη, το ‘παμε και πριν, κάνε πράξεις και όχι λόγια».