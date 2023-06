Από τους δημιουργούς της εμβληματικής, βραβευμένης με BAFTA ταινίας, η νέα, πρωτότυπη σειρά, «Άντρες με τα Όλα τους», είναι τώρα διαθέσιμη, με όλα τα επεισόδια, αποκλειστικά στο Disney+.

Πάνε 25 χρόνια από τότε που έξι κανονικοί άντρες ξεγυμνώθηκαν, ως «Άντρες με τα Όλα τους». Ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ έκτοτε, αλλά τι έχει συμβεί στην παρέα;

Ο Γκαζ είναι παππούς, αλλά μυαλό δεν βάζει όσο γερνάει, καθώς συνεχίζει τις τρελές κομπίνες και η έφηβη κόρη του ακολουθεί στα χνάρια του. Ο Γκαζ παραμένει κολλητός με τον Ντέιβ, απλώς τώρα δεν μιλάνε.

Ο Ντέιβ βαλτώνει, αφοσιωμένος στη γυναίκα του την Τζιν και τη σκυλίτσα τους την Ταλούλα, αλλά η Τζιν θέλει από τον Ντέιβ κάτι παραπάνω από καθημερινές ενημερώσεις για την εκπαίδευση της Ταλούλα με την τουαλέτα, ιδίως τώρα που είναι διευθύντρια σε ένα σχολείο γεμάτο προβλήματα.

Ο συνταξιούχος Τζέραλντ ζορίζεται στον σύγχρονο κόσμο, ο Χορς είναι όμως αυτός που μένει πραγματικά πίσω. Όταν η απόπειρά του Χορς για αντεπίθεση αποτυγχάνει, η παρέα σμίγει για να αποτίσει φόρο τιμής στις φιλίες μιας ζωής.

Ο βραβευμένος με Oscar, σεναριογράφος της πρωτότυπης ταινίας, Simon Beaufoy, επιστρέφει για τη νέα σειρά, μαζί με τη σεναριογράφο Alice Nutter (Accused), ενώ ο Uberto Pasolini (Nowhere Special) επιστρέφει επίσης, ως εκτελεστικός παραγωγός.

Μεταξύ των πρωταγωνιστών που θα δούμε ξανά στους αγαπημένους τους ρόλους είναι, ο Robert Carlyle (Trainspotting, Once Upon A Time) ως Γκαζ, ο Mark Addy (Game of Thrones, A Knight’s Tale) ως Ντέιβ, η Lesley Sharp (Before We Die, Scott and Bailey) ως Τζιν, ο Hugo Speer (Britannia, Shadow and Bone) ως Γκάι, Paul Barber (The Dumping Ground, Gloves Off) ως Χορς, Steve Huison (The Royle Family, The Navigators) ως Λόμπερ, Wim Snape (The Beaker Girls, Gentleman Jack) ως Νέιθαν και Tom Wilkinson (Batman Begins, Michael Clayton) ως Τζέραλντ.

Ο Simon Lewis είναι παραγωγός της σειράς. Εκτελεστικός παραγωγός της σειράς για το Disney+ είναι ο Lee Mason.

Η πρωτότυπη σειρά είναι μια παραγωγή της Searchlight Television και του FX.