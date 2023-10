Tο αποψινό επεισόδιο του «I’m a celebrity get me out of here» ξεκίνησε με μία… ανατροπή, την αποχώρηση της Δήμητρας Αλεξανδράκη.

«I’m a celebrity get me out of here» αναφώνησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη παίκτρια της ομάδας των celebrities.

«Είναι μία ανακοίνωση που οδηγεί αυτόματα αυτό το μέλος της ομάδας εκτός παιχνιδιού», ανέφερε ο Γιώργος Λιανός στην έναρξη του επεισοδίου που προβλήθηκε απόψε, και επικράτησε… παγωμάρα.

Στις δηλώσεις της Δήμητρας Αλεξανδράκη που προβλήθηκαν, η ίδια εξηγούσε τους λόγους που αποφάσισε να αποχωρήσει.

«Ήρθα στο παιχνίδι με τεράστια χαρά και τη στήριξη των δικών μου ανθρώπων. Αποφάσισα να συμμετέχω για έναν πάρα πολύ καλό σκοπό, για έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Ωστόσο, ένα θέμα υγείας που είχα, εδώ στη ζούγκλα επιδεινώθηκε.

Ο μόνος τρόπος για να φύγω από εδώ είναι να πω τη φράση, “Ι’m a celebrity get me out of here», είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.