Cinobo: Αφιέρωμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Δείτε ταινίες Ελληνίδων και ξένων δημιουργών

Το ότι η αντρική ματιά έχει κυριαρχήσει και στον κινηματογράφο, δεν σημαίνει ότι είναι η μόνη. Στην κατηγορία Female Gaze του Cinobo, βλέπουμε τον κόσμο με γυναικεία μάτια με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Δράματα, κοινωνικά, κωμωδίες από όλο τον κόσμο, ταινίες σκηνοθετημένες από τις σημαντικότερες Ελληνίδες και ξένες δημιουργούς.

Το Cinobo κάνει focus σε γυναίκες δημιουργούς που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στο παγκόσμιο σινεμά, φέρνοντας για την 8η Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας) την κατηγορία Female Gaze ως ένδειξη μνήμης των αγώνων του κινήματος για τα γυναικεία δικαιώματα.

Στα highlights της συλλογής, ξεχωρίζουν το, για γερά στομάχια, Raw της Ζουλιά Ντικουρνό που αποτελεί την απόλυτη αλληγορία ενηλικίωσης και σεξουαλικής αφύπνισης, το Persepolis των Μαρζάν Σατραπί και Βενσάν Παρονό, μια πανέμορφη και διαχρονικά επίκαιρη καταγγελία για την καταπίεση των γυναικών και την επαναστατική ανάγκη για δημιουργία και έκφραση, αλλά και οσκαρικές επιλογές όπως το Past Lives της Σελίν Σονγκ.

Ακόμη, η συλλογή φιλοξενεί και επιλογές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά όπως την Ασημίνα Προέδρου, που υπογράφει το Πίσω Από Τις Θημωνιές, μια ταινία που μπλέκεται στα δίχτυα της επαρχιακής παθογένειας, καθώς και τη φιλμογραφία της Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη, με χαρακτηριστικά έργα όπως το Attenberg και το Chevalier, που ξεχωρίζουν για τη διεισδυτική ματιά τους πάνω στις ανθρώπινες σχέσεις και τις κοινωνικές δυναμικές.

Περασμένες ζωές

Το απόλυτο ρομαντικό αριστούργημα των τελευταίων χρόνων. Με βαθιές φιλοσοφικές και υπαρξιακές ανησυχίες, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σελίν Σονγκ ένωσε τη μοίρα τριών ανθρώπων μην αφήνοντας ούτε θεατή με στεγνά μάτια.

Η Νόρα κι ο Χε Σουνγκ, δύο βαθιά συνδεδεμένοι παιδικοί φίλοι, χωρίζονται όταν η οικογένεια της Νόρα μεταναστεύει από τη Νότια Κορέα. Δύο δεκαετίες αργότερα, ο Χε Σουνγκ αποφασίζει να επισκεφτεί τη Νόρα για λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη όπου ζει με τον Αμερικανό σύζυγό της Άρθουρ. Αντιμέτωποι με τα φαντάσματα μιας ζωής που δεν έζησαν, έρχονται αντιμέτωποι με τις έννοιες του πεπρωμένου, της αγάπης και των επιλογών που συνιστούν μια ζωή.

Το μπλε καφτάνι

Σε μια από τις μεγαλύτερες κι ανέλπιστες arthouse επιτυχίες των τελευταίων χρόνων στη χώρα μας, η Μαριάμ Τουζανί υφαίνει ένα λεπτοδουλεμένο πορτρέτο αγάπης, πίστης και ταυτότητας, ένα φιλμ για τη σιωπή που μιλά δυνατότερα απ’ τις λέξεις.

Σε ένα μικρό ραφείο στην καρδιά της παλιάς Μεδίνας, ένας τεχνίτης που ράβει παραδοσιακά καφτάνια ζει με τη βαριά άρρωστη σύζυγό του σ’ έναν γάμο χτισμένο πάνω στην τρυφερότητα και στη σιωπή. Όταν, όμως, ένας νεαρός μαθητευόμενος μπαίνει στο εργαστήρι, η ευγένεια του καθήκοντος συγκρούεται με την αλήθεια της επιθυμίας.

Πίσω από τις Θημωνιές

Μέσα από μια αφήγηση πολλαπλών οπτικών, η Ασημίνα Προέδρου μπλέκεται στα δίχτυα της επαρχιακής παθογένειας, ξεδιπλώνοντας μια σκληρή ιστορία κοινωνικής διαφθοράς, οικογενειακής καταπίεσης και χαμένων ονείρων. Ένα επιβλητικό σκηνοθετικό ντεμπούτο, βραβευμένο με 10 Ίρις από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Ένας ψαράς και αγρότης, κάτοικος χωριού στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, πνιγμένος στα χρέη, αρχίζει να μεταφέρει μετανάστες με τη βάρκα του έναντι αδράς αμοιβής. Η γυναίκα του, νοικοκυρά και εκκλησάρισσα του χωριού, αναζητά τον πραγματικό Λόγο του Θεού, ενώ η κόρη τους προσπαθεί να ορίσει τη ζωή της μέσα στο καταπιεστικό περιβάλλον στον οποίο ζει. Μέχρι που ένα τραγικό γεγονός θα αλλάξει τις ισορροπίες και θα φέρει τους τρεις ήρωες αντιμέτωπους με το κόστος των πράξεών τους.

Ευχαριστούμε για την συναλλαγή σας

Ειπωμένη με χιούμορ και τρυφερότητα αλλά και με ξεκάθαρη πολιτική ματιά, η ταινία της Λάιλα Άμπας είναι ένα γλυκόπικρο, γεμάτο ένταση, σπιρτάδα και οξύ κριτικό πνεύμα φιλμ για τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ανάγκη για αλλαγή.

Δύο αδερφές έρχονται αντιμέτωπες με την αδικία του ισλαμικού νόμου, όταν αναγκάζονται να μοιραστούν την περιουσία του πατέρα τους με τον αποξενωμένο αδερφό τους.

Στην καρδιά του χειμώνα

Μεγάλο Βραβείο στο φεστιβάλ του Σάντανς και τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ για την συγκλονιστική ταινία της Ντέμπρα Γκράνικ που έκανε σταρ την Τζένιφερ Λόρενς και ανέδειξε την ακατάβλητη δύναμη που μπορεί να έχει ένα νεαρό κορίτσι σε έναν σκληρό και αμείλικτο κόσμο.

Σε μια απομακρυσμένη περιοχή του ορεινού Μιζούρι, μια 17χρονη κοπέλα αναλαμβάνει να βρει τον χαμένο πατέρα της προκειμένου να σώσει την οικογένεια της και το σπίτι τους, έρχεται όμως αντιμέτωπη με μια τοπική κοινότητα βυθισμένη στην απάτη, στη βία και στα ναρκωτικά.

Η Χίμαιρα

Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του Χίμαιρα. Η Αλίτσε Ρορβάχερ δημιουργεί ένα στοιχειωτικό, περιπετειώδες ταξίδι ανάμεσα στον κόσμο ζωντανών και νεκρών, ανάμεσα στη φύση και στο τσιμέντο των πόλεων, μια αναζήτηση ανάμεσα στην έκσταση και τη μοναξιά. Πρωταγωνιστεί ο Τζος Ο’Κόνορ του «The Crown».

Έχοντας μόλις βγει από τη φυλακή, ο αρχαιολόγος Άρθουρ συνεχίζει να ψάχνει την χαμένη του αγάπη, τη Μπενιαμίνα. Ο Άρθουρ θα επανασυνδεθεί με τη συμμορία των τομπαρόλι, τυμβωρύχων που μαζί λεηλατούν ετρουσκικούς τάφους και συγκεντρώνουν τους αρχαίους θησαυρούς τους. Η ικανότητά του είναι να τους εντοπίζει, η ικανότητά τους είναι να τους λεηλατούν. Όμως ο στόχος τους διαφέρει. Εκείνοι θέλουν τα χρήματα – ο Άρθουρ θέλει τη Μπενιαμίνα. Ό,τι κι αν πρέπει να κάνει για να ενωθεί ξανά μαζί της.

Κορσές

Ανατρέποντας όλα τα κλισέ των ταινιών εποχής, η Μαρί Κρόιτσερ φτιάχνει ένα μοντέρνο και αντισυμβατικό φιλμ, όπου η Βίκι Κριπς δίνει μια αριστουργηματική ερμηνεία ως Αυτοκράτειρα Σίσσυ, εξαφανισμένη μέσα στον στενό κορσέ αυτοσυγκράτησης και κοινωνικής κριτικής της διαχρονικής πατριαρχίας.

Τα Χριστούγεννα του 1877, η Σίσσυ γιορτάζει τα 40α γενέθλιά της. Ως Πρώτη Κυρία της Αυστρίας και σύζυγος του αυτοκράτορα, δεν της επιτρέπεται να εκφράζεται και πρέπει να παραμείνει για πάντα η όμορφη νεαρή αυτοκράτειρα. Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες, ακολουθεί ένα αυστηρό καθεστώς νηστείας, άσκησης, χτενίσματος και καθημερινής μέτρησης της μέσης. Πνιγμένη από αυτές τις συμβάσεις, πεινασμένη για γνώση και ζωή, η Σίσσυ επαναστατεί όλο και περισσότερο ενάντια σε αυτή την εικόνα.

Η Τζέιν Όστιν με κατέστρεψε

Η rom-com όπως την αγαπήσαμε στα 90s, επιστρέφει έχοντας ως αλάνθαστα συστατικά το παριζιάνικο βιβλιοπωλείο Shakespeare & Company, τη Τζέιν Όστεν και μια αθεράπευτα ρομαντική πλην single πρωταγωνίστρια. Ανακουφιστικά κλασική, αναζωογονητικά σύγχρονη και ανεπιτήδευτα αστεία.

Η Αγκάτ βιώνει μια απελπιστική εργένικη ζωή. Το όνειρό της είναι να ζήσει έναν έρωτα που μοιάζει με μυθιστόρημα της Τζέιν Ώστιν και η απόλυτη φιλοδοξία της είναι να γίνει συγγραφέας. Αντ’ αυτού, περνάει τις μέρες της πουλώντας βιβλία στο Shakespeare & Co, στο Παρίσι. Σύντομα, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ανασφάλειές της για να εκπληρώσει επιτέλους τη φιλοδοξία της να γίνει συγγραφέας και να βάλει τέλος στη σπατάλη της συναισθηματικής της ζωής.

Όλα όσα φανταζόμαστε ως φως

Ένα αφηγηματικό ντεμπούτο που θα θυμόμαστε για χρόνια. Λυρικό παραμύθι για ψυχές που αναζητούν σύνδεση και ποίηση μες στην κακοφωνία της κοινωνικής καταπίεσης, γεμάτο συναίσθημα και λαχτάρα, που συνεπήρε το φεστιβάλ Καννών κερδίζοντας το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στην πρώτη συμμετοχή της Ινδίας μετά από δεκαετίες.



Στη Βομβάη, η ρουτίνα της νοσοκόμας Πράμπα ταράζεται όταν λαμβάνει ένα απροσδόκητο δώρο από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Η νεότερη συγκάτοικός της, Ανού, προσπαθεί μάταια να βρει ένα κρυφό σημείο στην πόλη για να μπορεί να απολαύσει την οικειότητα με το αγόρι της. Ένα ταξίδι σε μια παραλιακή πόλη τους επιτρέπει να βρουν ένα χώρο για να εκδηλωθούν οι επιθυμίες τους.

Attenberg

Τολμηρή, πρωτοποριακή, φιλόδοξη, αταξινόμητη. Βραβευμένη για την ερμηνεία της Αριάν Λαμπέντ, η δημιουργία της Αθηνάς Τσαγγάρη πήγε το ελληνικό σινεμά ακόμα ένα βήμα παραπέρα, με αυτή την αλλόκοτη coming-of-age αλληγορία για την αφύπνιση της σεξουαλικότητας, τη φιλία και την απώλεια.

Μια νέα κοπέλα μεγαλώνει με τον αρχιτέκτονα πατέρα της σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη. Το ανθρώπινο είδος την απωθεί. Το παρατηρεί εξ’ αποστάσεως, μέσα από τους στίχους των Suicide, τα ντοκιμαντέρ για τη ζωή των θηλαστικών του Σερ Ντέιβιντ Άτενμπορο και τα μαθήματα σεξουαλικής αγωγής που της παραδίδει η μοναδική της φίλη. Ένας ξένος φτάνει στην πόλη και την προκαλεί σε μονομαχία στο ποδοσφαιράκι, ενώ ο πατέρας της προετοιμάζει τελετουργικά την αναχώρησή του από τον 20ο αιώνα.

How to have sex

Καλύτερη ταινία στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα των Καννών για ένα από εκείνα τα σπάνια ντεμπούτα στα οποία δε μπορείς παρά να αναγνωρίσεις ένα τεράστιο νέο ταλέντο. Η Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ παρατηρεί χωρίς ποτέ να φλυαρεί, παραδίδοντας μια εκπληκτική σπουδή πάνω στη συναίνεση με τρόπο απόλυτα σύγχρονο.

Τρεις νεαρές κοπέλες από την Αγγλία ταξιδεύουν στα Μάλια για να ζήσουν το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής τους. Θέλουν να ζήσουν την all inclusive διονυσιακή εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού: αλκοόλ, κλάμπινγκ, γνωριμίες με αγόρια Είναι εξάλλου κάτι σαν παράδοση ενηλικίωσης. Όμως κάτι θα συμβεί το τελευταίο βράδυ, κάτι που αρχικά κι οι ίδιες δε μπορούν ακριβώς να προσδιορίσουν. Κι είναι αρκετό για να γκρεμίσει κάθε εφηβικό όνειρο.

Ρίτα

Πως βιώνουν τα παιδιά τις όμορφες ή τις άσχημες στιγμές που συμβαίνουν στον κόσμο των μεγάλων; Η διάσημη ισπανίδα ηθοποιός Παθ Βέγκα (Το Σεξ και η Λουσία) περνάει πίσω από την κάμερα και την τοποθετεί στο ύψος μιας τετραπέρατης επτάχρονης, καταγράφοντας το αξέχαστο βλέμμα της προς τα γεγονότα ενός καλοκαιριού που θα αλλάξει τη ζωή της.

Σεβίλλη, καλοκαίρι του 1984. Η Ρίτα και ο Λόλο είναι αδέρφια, 7 και 5 ετών, που ζουν στην καρδιά μιας ταπεινής, εργατικής οικογένειας. Οι καλοκαιρινές διακοπές ξεκινούν και όλη η χώρα έχει ποδοσφαιρικό πυρετό μετά την πρόκριση της Ισπανίας στα προημιτελικά του Euro. Η Ρίτα ονειρεύεται να πάει στην παραλία, αλλά στο σπίτι ισχύει πάντα ό,τι λέει ο πατέρας της και γι’ αυτόν η παρακολούθηση των αγώνων είναι η προτεραιότητα. Για πρώτη φορά, η Ρίτα αρχίζει να αναρωτιέται γιατί συμβαίνει αυτό. Αρχίζει επίσης να συνειδητοποιεί ότι το σπίτι της γίνεται όλο και λιγότερο ασφαλές, ειδικά για τη μητέρα της.

Ματωμένος δεσμός

Ένα ντελιριακό, ‘80s επίγευσης, ερωτικό δράμα με exploitation εξάρσεις, το δεύτερο φιλμ της Ρόουζ Γκλας («Saint Maud») είναι ταυτόχρονα ονειρικό και εφιαλτικό, μιλώντας για την αγάπη, την εκδίκηση, τα σώματα, τη βία και τον πόθο. Κρίστεν Στιούαρτ και η (αποκάλυψη) Κέιτι Ο’Μπράιαν δίνονται ολοκληρωτικά στο φιλμ – ψυχή και σώμα.

Η Τζάκι είναι αποφασισμένη να τα καταφέρει ως bodybuilder και κατευθύνεται στο Λας Βέγκας για να λάβει μέρος σε έναν διαγωνισμό. Στο δρόμο της, περνά από μια μικρή πόλη στο Νέο Μεξικό όπου συναντά την Λου, την απομονωμένη και χαμηλών τόνων υπεύθυνη του τοπικού γυμναστηρίου. Ο πατέρας της Λου είναι έμπορος όπλων και κρατά τα ηνία ενός εγκληματικού συνδικάτου. Η Τζάκι και η Λου ερωτεύονται. Αλλά η σχέση τους προκαλεί μια σειρά αλυσιδωτών βίαιων αντιδράσεων.

Park

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 τελείωσαν στην ώρα τους, τα όσα άφησαν πίσω όμως μαραζώνουν ακόμη με αργούς ρυθμούς. Σκηνοθετικό ντεμπούτο της Σοφίας Εξάρχου σε ένα εύστοχο και weird πορτρέτο μιας χαμένης γενιάς που έμαθε να θεωρεί τον όρο “κρίση” ως κάτι φυσιολογικό.

Δέκα χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μια παρέα ζει ανάμεσα στις εγκαταλελειμμένες αθλητικές εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού της Αθήνας. Τα αγόρια περιφέρονται ανάμεσα στα ερείπια, στήνοντας παιχνίδια και οργανώνοντας ζευγαρώματα σκύλων για να βγάζουν χρήματα. Ο μεγαλύτερος της παρέας, ο Δημήτρης και η Άννα προσπαθούν να ξεφύγουν από το Χωριό με προορισμό τα ξενοδοχεία των νοτίων προαστίων. Καθώς οι εξορμήσεις τους συνεχίζονται, η επιθυμία του Δημήτρη για αποδοχή θα δοκιμαστεί βίαια.

Στην αυλή του σχολείου

Υπάρχει κάτι πιο αθώο αλλά ταυτόχρονα τρομακτικό, από την πρώτη μέρα σε καινούριο σχολείο για ένα 7χρονο παιδί; Τυφλόμυγα και τιμωρίες, γέλιο και φόβος, η επίπονη και απαραίτητη ανάγκη του ανήκειν και η δύσκολη συνθήκη του σχολικού εκφοβισμού, μέσα από τα μάτια (και το ύψος) των παιδιών.

Όταν η Νορά βλέπει ότι ο Αμπέλ πέφτει θύμα bullying από άλλα παιδιά, σπεύδει να τον προστατεύσει. Όμως ο Αμπέλ της ζητά να μην πει τίποτα. Παγιδευμένη ανάμεσα στον κόσμο των ενηλίκων και τον κόσμο των παιδιών, η Νορά προσπαθεί να βρει τη θέση της.

Kung fu Master

Οικογένεια Μπίρκιν εναντίον οικογένειας Βαρντά κυριολεκτικά, με τη Γαλλίδα δημιουργό να εξετάζει με έναν απίστευτα παράδοξο τρόπο ένα θέμα ταμπού και μέσα από αυτό να παρουσιάζει την εκδοχή της για την τέλεια, και μάλλον ανέφικτη, αγάπη.

Μία μητέρα συναντά στο πάρτι της έφηβης κόρης της έναν 14χρονο συμμαθητή της και τον βοηθά να ξεμεθύσει. Η γυναίκα και ο νεαρός αρχίζουν να ψάχνουν αφορμές για να ιδωθούν και αρχικά συναντιούνται σε μέρη που έχει το αγαπημένο του παιχνίδι, Κουνγκ Φου Μάστερ. Σταδιακά, η σχέση αποκτά ερωτικό χαρακτήρα, οι συναντήσεις τους γίνονται όλο και πιο απρόσεκτες, μέχρι που η κόρη της τους βλέπει να φιλιούνται. Πού θα οδηγήσει όλο αυτό;

Claire Darling

Ζήσε κάθε μέρα σα να είναι η τελευταία σου, λέει ο λαός. Τι θα σημαίνει όμως αυτό για την Κλαιρ Ντάρλινγκ; Ένα συγκλονιστικό πορτρέτο μιας γεμάτης ατέλειες, καθηλωτικής ηρωίδας σε μια από τις κορυφαίες σύγχρονες ερμηνείες της μεγάλης Κατρίν Ντενέβ, με φόντο το τοπίο της γαλλικής επαρχίας.

Σε ένα μικρό χωριό της βόρειας Γαλλίας, την πρώτη μέρα του καλοκαιριού, η Κλαιρ Ντάρλινγκ ξυπνά αποφασισμένη να ζήσει την τελευταία της μέρας. Αποφασίζει να αδειάσει το σπίτι της, καθώς το κάθε αντικείμενο αντηχεί κάτι από την τραγική αλλά και γεμάτη πάθος ζωή της. Μέχρι που επιστρέφει η Μαίρη, η κόρη της, την οποία δεν έχει δει εδώ και 20 χρόνια.

Μη φεύγεις Βάντα

Με πνευματώδεις στιχομυθίες και σπιντάτο σκηνοθετικό ρυθμό, η Μπετίνα Όμπερλι σατιρίζει οικογενειακές νευρώσεις και κλέβει τις εντυπώσεις υπογράφοντας την αναπάντεχα feelgood έκπληξη της χρονιάς από την Ελβετία.

Μια τριανταπεντάχρονη οικιακή βοηθός από την Πολωνία φροντίζει ένα ζευγάρι ηλικωμένων στην πολυτελή τους βίλα στην Ελβετία. Όταν ξαφνικά μείνει έγκυος, η ταυτότητα του πατέρα θα οδηγήσει σε ευτράπελες αποκαλύψεις.

Κβο Βάντις, Άιντα;

Ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας παίρνει τη μορφή ενός ασφυκτικού πολιτικού θρίλερ γεμάτου διλήμματα, αγωνία και –κυριολεκτικά– αδιέξοδα. Η Τζασμίλα Σμπάνιτς μπλέκει προσωπικές τραγωδίες στον καμβά της Ιστορίας, σε ένα υποψήφιο για Όσκαρ αριστούργημα.

Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία διαδραματίζεται το καλοκαίρι του 1995, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Σρεμπρένιτσα στη Βοσνία από τον στρατό της Σερβίας. Η Άιντα εργάζεται ως διερμηνέας για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται στην περιοχή για τη διατήρηση της ειρήνης. Καθώς ο κλοιός πολιορκίας της πόλης σφίγγει, η Άιντα θα πρέπει να πάρει αποφάσεις ζωής και θανάτου για τον εαυτό της και την οικογένειά της.

Titane

Ο Χρυσός Φοίνικας που σόκαρε τις Κάννες. Η Ζουλιά Ντικουρνό αφού μας αποστόμωσε με το «Raw» επιστρέφει και γίνεται μόλις η δεύτερη γυναίκα που κερδίζει την ύψιστη τιμή στην ιστορία των Καννών. Με μια ιστορία για γερά στομάχια όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και τίποτα δεν είναι εκτός ορίων.

Μετά από μια σειρά ανεξήγητων εγκλημάτων, ένας πατέρας ξαναβρίσκει τον γιο του, που αγνοούνταν για 10 χρόνια. Titane: Μέταλλο ιδιαίτερα ανθεκτικό στη θερμότητα και τη διάβρωση με κράματα υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό.

Ευτυχισμένος Λάζαρος

Ρεαλιστικό δράμα ή μια έξυπνη παραβολή; Μετά τα βραβευμένα στις Κάννες «Θαύματα», η Αλίτσε Ρορβάχερ παρουσιάζει ένα γοητευτικό αίνιγμα που συνοψίζεται στο αφοπλιστικά αφελές βλέμμα του πρωταγωνιστή της.

Η ιστορία του Λάζαρο, ενός νεαρού χωρικού, τόσο καλόκαρδου που περνιέται για αφελής, και του Τανκρεντί, ενός ευγενούς, καταραμένου από τη φαντασία του. Ένας ιερός δεσμός δημιουργείται όταν ο Τανκρεντί ζητά από το Λάζαρο να τον βοηθήσει να σκηνοθετήσει την ίδια του την απαγωγή. Αυτή η περίεργη κι απρόσμενη συμμαχία είναι μια αποκάλυψη για το Λάζαρο. Μια φιλία τόσο πολύτιμη που θα ταξιδέψει στο χρόνο και θα τοποθετήσει το Λάζαρο σε αναζήτηση του Τανκρεντί.

Raw

Ο κανιβαλισμός ως η απόλυτη αλληγορία ενηλικίωσης και σεξουαλικής αφύπνισης. Νεαρή χορτοφάγος σπουδάζει για να γίνει κτηνίατρος, ώσπου αρχίζει να… πεινάει. Θρίαμβος του βελγικού σινεμά του φανταστικού, για γερά στομάχια.

Μία πολλά υποσχόμενη δεκαεξάχρονη μαθήτρια που προέρχεται από οικογένεια χορτοφάγων κτηνίατρων, ξεκινά τις σπουδές της στην κτηνιατρική και εισέρχεται σε έναν ανελέητο κι επικίνδυνα αποπλανητικό κόσμο. Η πρώτη της εβδομάδα είναι γεμάτη με περίεργα τελετουργικά. Αποφασισμένη να γίνει αποδεκτή, αποποιείται τις αρχές της και δοκιμάζει ωμό κρέας για πρώτη φορά. Σύντομα θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεων της, καθώς αναδύεται η πραγματική της φύση.

Σε μια στιγμή

Ένα σύγχρονο, καθηλωτικό νουάρ που βάζει το θεατή να κοιτά μέσα από μισάνοιχτες πόρτες που κρύβουν την αλήθεια, αλλά δεν ξεχνά τα δύο μέτρα και σταθμά της κοινωνικής μας ηθικής και της τακτοποιημένης επιφάνειας της “ήσυχης” μεσοαστικής ζωής.



Μετά από ένα πάρτι σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, από το διαμέρισμα του οικοδεσπότη φεύγουν όλοι εκτός από μία μυστηριώδη γυναίκα με απρόβλεπτες διαθέσεις. Πώς θα μπορούσε εκείνος να γνωρίζει πως μια στιγμή αδυναμίας θα εκτροχιάσει τη ζωή του; Η απογοήτευση μετατρέπεται σε θυμό, η δικαιοσύνη κρύβεται πίσω από την υποκρισία και το κακό σταδιακά αποκαλύπτει το πρόσωπό του.

Chevalier

Έξι άντρες σε ένα σκάφος αναμετριούνται παίζοντας ένα παιχνίδι. Μόνο ένας θα ανακηρυχθεί “ο καλύτερος”. Σε σενάριο Ευθύμη Φιλίππου (εν μέρει υπεύθυνου για το μοναδικό λανθιμικό σύμπαν), αυτή η σουρεαλιστική, σκοτεινή κωμωδία ήταν η καλύτερη στο Φεστιβάλ Λονδίνου, όπου και απέσπασε το μεγάλο βραβείο.



Μια παρέα αντρών επιστρέφει από χειμερινή εκδρομή ψαρέματος σε ένα γιοτ. Όταν μια μηχανική βλάβη τους εγκλωβίζει στο σκάφος κάπου στον Σαρωνικό, θα σκοτώσουν την ώρα τους με ένα αυτοσχέδιο παιχνίδι που ονομάζεται Σεβαλιέ (Chevalier). To Σεβαλιέ είναι τόσο διασκεδαστικό, όσο και βαθιά ανταγωνιστικό. Κανείς δεν θα αποβιβαστεί, αν δεν ανακηρυχθεί ο νικητής.

Καπερναούμ

Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών και υποψηφιότητα για Οσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας για το νεορεαλιστικό δράμα της Ναντίν Λαμπακί που δε θα αφήσει κανέναν ασυγκίνητο.

Ένα μικρό αγόρι αποφασίζει να κάνει τη δική του επανάσταση ενάντια στη φτώχεια και τις οικογενειακές κακουχίες, μέσα στην αποπνικτική και αδιέξοδη πραγματικότητα του σύγχρονου Λιβάνου.

Στο κρεβάτι με τη Βικτόρια

Κι αν σας λέγαμε ότι πριν την “Ανατομία μιας Πτώσης” η Ζιστίν Τριέ έκανε άλλη μια ταινία με μια δίκη κι έναν σκύλο; Αυτή τη φορά όμως σε μια απολαυστικά offbeat ρομαντική κομεντί που επαναπροσδιορίζει το είδος και μας χαρίζει μια ακαταμάχητη ερμηνεία από τη Βιρζινί Εφιρά.

Η Βικτόρια είναι δικηγόρος ποινικών υποθέσεων, της οποίας η ερωτική ζωή είναι ανύπαρκτη και κενή. Ο παλιός της φίλος Βίνσεντ κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας της κοπέλας του. Ο μόνος μάρτυρας είναι ο σκύλος του θύματος. Παράλληλα, συναντά έναν γοητευτικό πρώην πελάτη της. Έτσι θα ξεκινήσει μια σειρά από κατακλυσμούς στη ζωή της Βικτόρια.

