Cinobo: Δύο σειρές και αποκλειστικές πρεμιέρες έρχονται αυτόν τον μήνα – Δείτε το Blackport και iconic ταινίες

«Αέρας» ανανέωσης για τον Απρίλιο στο Cinobo το οποίο φέρνει δύο νέες και αληθινά απολαυστικές σειρές και iconic ταινίες.

Αν το Game of Thrones διαδραματιζόταν σε ένα ισλανδικό ψαροχώρι με φόντο τα Φιορδ, το αποτέλεσμα θα ήταν το Blackport μια σειρά με δίψα για εξουσία, συμμαχίες, και ψάρια αντί για δράκους. Από την άλλη, η σπουδαία πρωταγωνίστρια του ευρωπαϊκού σινεμά Τρίνε Ντίρχολμ κλέβει την παράσταση σε μια σπαρταριστή κωμωδία – το Η Γυναίκα απ’ τη Δανία (The Danish Woman), μια σειρά αυστηρώς κατάλληλη για όσους προτιμούν τα feelgood θεάματά τους με ισχυρή δόση μαύρου χιούμορ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις πρεμιέρες του μήνα ξεχωρίζουν, το How to Shoot a Ghost, η ταινία που γύρισε ο Τσάρλι Κάουφμαν στην Αθήνα με πρωταγωνίστρια την πρόσφατα βραβευμένη με Όσκαρ Τζέσι Μπάκλεϊ, αλλά και Ο Ήχος της Πτώσης (Sound of Falling), το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής του Φεστιβάλ Καννών 2025.

Το φεμινιστικό δράμα τεσσάρων γεναιών που αγαπήθηκε στις αίθουσες αλλά και στις Νύχτες Πρεμιέρας, το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Αθήνας, ανεβαίνει στην πλατφόρμα για απεριόριστο streaming. Ακόμη, το Έλον Μασκ: Η Αλήθεια Πίσω από τα Tesla (Elon Musk Unveiled: The Tesla Experiment) έρχεται με έντονα καταγγελτικό χαρακτήρα, επιχειρώντας να αποκρυπτογραφήσει μια διαβόητη φιγούρα των καιρών μας, τον Έλον Μασκ δηλαδή, που έστησε έναν ολόκληρο στρατό στα social media ώστε να σωπάσει τη φωνή θυμάτων της τεχνολογίας του, αλλά και των διαφωνούντων.

Στις συλλογές, ξεχωρίζει το αφιέρωμα του Cinobo στον πάντα ανήσυχο Έλληνα δημιουργό Βασίλη Μαζωμένο, ενώ το VHS Nostalgia μας βάζει στον κόσμο της βιντεοκασέτας με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το λανσάρισμα του VHS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταινίες εκείνης της εποχής που αγαπήθηκαν και έχουν γίνει κλασικές, ανεβαίνουν για μια ισχυρή δόση νοσταλγίας στο Cinobo.

Σειρές

Blackport

Γκίσλι Όρν Γκάρδαρσον, Μπιόρν Χλινούρ Χάραλντσον, Μαρία Ρέινταλ

Διαθέσιμο

Στη δεκαετία του 1980, στα Δυτικά Φιόρδ της Ισλανδίας, παιδικοί φίλοι μετατρέπουν μια μικρή αλιευτική δραστηριότητα σε μια τεράστια αυτοκρατορία, μέσα σε ένα τοπίο διαρκώς μεταβαλλόμενων κανονισμών.

Η σειρά εξερευνά τη δραματική ένταση ανάμεσα στην αγροτική ζωή, την ιδιωτικοποίηση των αλιευτικών πεδίων και τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες ισχύος μεταξύ των χαρακτήρων.

Η Γυναίκα απ’ τη Δανία (The Danish Woman)

Μπένεντικτ Έρλινγκσον

Από 20 Απριλίου στο Cinobo

Μια Δανή με παρελθόν στις μυστικές υπηρεσίες μετακομίζει στην Ισλανδία και αποφασίζει να διορθώσει τα κακώς κείμενα στη γειτονιά της – είτε το θέλει η γειτονιά, είτε όχι.

Cinobo Πρεμιέρες

How to Shoot a Ghost

Τσάρλι Κάουφμαν

Διαθέσιμο

Δύο νέοι, πρόσφατα νεκροί, συναντιούνται στους δρόμους της Αθήνας, ανάμεσα στο παλλόμενο αστικό τοπίο και στα φαντάσματα της ιστορίας. Στον θάνατο, παλεύουν με τα απομεινάρια των επιθυμιών και των σφαλμάτων του παρελθόντος.

Έλον Μασκ: Η Αλήθεια Πίσω από τα Tesla (Elon Musk Unveiled: The Tesla Experiment)

Ανδρέας Πίκλερ

Από 14 Απριλίου

Πρώην εργαζόμενοι και θύματα ξεσκεπάζουν με ντοκουμέντα τα κενά ασφαλείας των οχημάτων Tesla και σκιαγραφούν το ανατριχιαστικό πορτρέτο του Έλον Μασκ.

Όργουελ: 2+2=5 (Orwell: 2+2=5)

Ραούλ Πεκ

Από 21 Απριλίου στο Cinobo

Μέσα από πρωτότυπα χειρόγραφα και επιστολές του Τζορτζ Όργουελ, αναγνώσεις αποσπασμάτων από τα έργα του και αρχειακές εικόνες και ταινίες αποκαλύπτεται το πόσο προφητική κι επίκαιρη παραμένει η σκέψη του.

Ο Ήχος της Πτώσης (Sound of Falling)

Μάσα Σιλίνσκι

Από 28 Απριλίου στο Cinobo

Τέσσερα νεαρά κορίτσια μεγαλώνουν σε μια απομονωμένη αγροικία στη βόρεια Γερμανία. Τα χωρίζουν δεκαετίες, αλλά καθώς οι ιστορίες τους ξεδιπλώνονται αναδύονται όλα όσα τα ενώνουν, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα σε παρελθόν και παρόν.

Συλλογές

VHS Nostalgia

Από 17 Απριλίου στο Cinobo

Mε αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από το λανσάρισμα του VHS, το Cinobo πραγματοποιεί ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ταινίες που λατρεύτηκαν σε βιντεοκασέτα. Από μεγάλες δόξες σαν το Reservoir Dogs και camp ανοσιουργήματα που επανεκτιμήθηκαν, όπως το Showgirls, ως καλλιτεχνικά διαμάντια σαν τον Εραστή της Κομμώτριας και cult τίτλους που ανακαλύφθηκαν εκεί, όπως το Cube.

Η έναρξη θα γίνει στις 17 Απριλίου με 10 τίτλους και κατόπιν κάθε Παρασκευή μέχρι τα τέλη Μαϊου θα προστίθενται δύο ταινίες στη συλλογή, όπως τον καιρό εκείνο, που νοικιάζαμε δυο κασέτες για το σαββατοκύριακο.

Βασίλης Μαζωμένος

Από 23 Απριλίου στο Cinobo

Ανήσυχος δημιουργός του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, ο Βασίλης Μαζωμένος χαρτογραφεί, μέσα από μια άτυπη τριλογία (Εξορία, Καθαρτήριο, Γραμμές), την Ελλάδα της οικονομικής και υπαρξιακής κρίσης. Με ένα σινεμά υπαινικτικό και βαθιά αλληγορικό, συνθέτει ιδιοσυγκρασιακά δράματα όπου η αποξένωση, η επανάληψη και το αδιέξοδο γίνονται καθρέφτης μιας κοινωνίας σε διάλυση.

New in Cinobo

Ραγισμένες Αγκαλιές (Broken Embraces)

Πέδρο Αλμοδόβαρ

Διαθέσιμο

Ένας τυφλός σεναριογράφος ανασύρει από τη μνήμη του την ιστορία ενός παλιού και μοιραίου έρωτα με μια γυναίκα παγιδευμένη σε μια σχέση εξουσίας και ζήλιας.

Monty Python’s Life of Brian

Τέρι Τζόουνς

Διαθέσιμο

Δίχως ίχνος υπερβολής, μία από τις καλύτερες κωμωδίες που γυρίστηκαν ποτέ. Τα σατιρικά βέλη των Monty Python δεν αφήνουν τίποτα όρθιο και μάς καλούν να δούμε τη «φωτεινή πλευρά της ζωής» – ακόμα κι αν βρισκόμαστε τοποθετημένοι στον σταυρό του μαρτυρίου.

The Straight Story

Ντέιβιντ Λιντς

Διαθέσιμο

Ένας ηλικιωμένος άνδρας, με προβλήματα υγείας και χωρίς άδεια οδήγησης, αποφασίζει να διασχίσει την αμερικανική ύπαιθρο με ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα για να συναντήσει τον αποξενωμένο αδελφό του, όταν μαθαίνει ότι ο τελευταίος έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Εξιλέωση (Atonement)

Τζο Ράιτ

Διαθέσιμο

Η έφηβη Μπράιονι ζηλεύει τον έρωτα της μεγαλύτερης αδερφής της με τον γιο της οικονόμου. Έτσι, τον κατηγορεί για κάτι που δεν έκανε, ανατρέποντας τις ζωές όλων τους.

Το Αβάσταχτο Βάρος Ενός Τεράστιου Ταλέντου (The Unbearable Weight of Massive Talent)

Τομ Γκόρμικαν

Από 30 Απριλίου στο Cinobo

Aντιμέτωπος με οικονομική καταστροφή, ο ηθοποιός Νικ Κέιτζ δέχεται 1 εκατ. για να πάει στο πάρτι ενός θαυμαστή.

Τα πράγματα παίρνουν απροσδόκητη τροπή όταν ένας πράκτορας της CIA στρατολογεί τον Κέιτζ για μια ασυνήθιστη αποστολή.

