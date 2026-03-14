Cinobo: «Ιnterns», «Party Down», «Dracula» και όλες οι ταινίες και σειρές που ήρθαν και δεν πρέπει να χάσεις

Ο Μάρτιος φέρνει στο Cinobo μεγάλες πρεμιέρες, σειρές που θα μας καθηλώσουν αλλά και μια οσκαρική συλλογή, λίγο πριν την φετινή απονομή των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας.

Πρωταγωνιστής στο πρόγραμμα του Cinobo για αυτόν τον μήνα είναι σίγουρα ο ολοκαίνουργιος Τζιμ Τζάρμους. Το Father Mother Sister Brother που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας τον περασμένο Σεπτέμβριο και αγαπήθηκε πολύ στις ελληνικές αίθουσες, ανεβαίνει στο cinobo.com, με το πιο λαμπερό καστ: Κέιτ Μπλάνσετ, Άνταμ Ντράιβερ, Σαρλότ Ράμπλινγκ, Βίκι Κριπς, Ίντια Μουρ και ο θρύλος Τομ Γουέιτς.

Μεγάλη πρεμιέρα και για μια από τις πιο σημαντικές ταινίες της χρονιάς. Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ, συγκλόνισε το Φεστιβάλ Βενετίας και όλο τον πλανήτη, παρουσιάζοντας τον πολυετή και αιματηρό πόλεμο στη Γάζα μέσα από την απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης ενός 6χρονου κοριτσιού, εγκλωβισμένου στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του.

Για όσους αγαπάνε τις σειρές, το Cinobo φέρνει τέσσερις απολαυστικές επιλογές. Τον Μάρτιο έρχονται: η τρίτη σεζόν του ξεκαρδιστικού Party Down, η δεύτερη σεζόν του γλυκόπικρου Στο Δρόμο (Upright) από την Αυστραλία, αλλά και το 1985 – μια καθηλωτική σειρά βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Η λίστα συμπληρώνεται με τον Όρκο του Ιπποκράτη (Interns), μια ιατρική περιπέτεια που καταγράφει με ένταση και αμεσότητα τη σύγκρουση ανάμεσα στην ιδεαλιστική επιθυμία για φροντίδα και στην ωμή πραγματικότητα της γραφειοκρατίας και της υποστελέχωσης.

Τέλος, δύο δυνατές συλλογές έρχονται αυτό τον μήνα στο Cinobo. 20 ταινίες βραβευμένες με Oscar μπαίνουν στην ανανεωμένη οσκαρική συλλογή της πλατφόρμας με αφορμή την φετινή τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Μαρτίου, αλλά και ένα μίνι αφιέρωμα στον ξεχωριστό Έλληνα κινηματογραφιστή Αλέξη Δαμιανό.

Σειρές

Party Down | Season 3

Μπράιαν Γκόρντον, Φρεντ Σάβατζ, Κεν Μαρίνο

Διαθέσιμο

Μια ομάδα επίδοξων ηθοποιών και σεναριογράφων εργάζονται για μια εταιρεία catering στο Λος Άντζελες, σερβίροντας σε διάφορες εκδηλώσεις ενώ περιμένουν την μεγάλη τους ευκαιρία στη showbiz. Η σκληρή πραγματικότητα των ονείρων του Χόλιγουντ μέσα από αμήχανα πάρτι και προσωπικά άγχη. Με επικεφαλής τον αιώνια αισιόδοξο αλλά ανίκανο Ρον, το συνεργείο αντιμετωπίζει επιτηδευμένους πελάτες, προσωπικές κρίσεις και τις δικές του δυσλειτουργικές δυναμικές.

Στο Δρόμο (Upright) | Season 2

Μάθιου Σάβιλ, Μίρα Φόουλκς, Τιμ Μίντσιν

Διαθέσιμο

Ένας αποτυχημένος μουσικός ταξιδεύει στην αυστραλιανή ενδοχώρα μαζί με ένα πιάνο. Στον δρόμο γνωρίζει μια ανήλικη που προσπαθεί να ξεφύγει από το παρελθόν της. Μαζί, μέσα από απρόβλεπτες στάσεις και συγκρούσεις, έρχονται αντιμέτωποι με τις απώλειες, τα λάθη και τις επιλογές τους, σε ένα ταξίδι που αλλάζει σταδιακά και τους δύο.

1985

Βόυτερ Μπούβιν

Διαθέσιμο από 16 Μαρτίου

Καθώς μια σειρά αιματηρών επιθέσεων σοκάρει το Βέλγιο, τρεις νέοι που μεγάλωσαν μαζί βρίσκονται σε αντίθετες πλευρές του κρατικού μηχανισμού και της πολιτικής δράσης. Οι επιλογές τους θα καθορίσουν όχι μόνο το μέλλον τους, αλλά και μια ολόκληρη χώρα.

Ο Όρκος του Ιπποκράτη (Interns)

Τομά Λιλτί

Διαθέσιμο από 23 Μαρτίου

Μια ομάδα νεαρών ειδικευόμενων ξεκινά την καριέρα της σε ένα δημόσιο νοσοκομείο του Παρισιού, όπου όλοι καλούνται να πάρουν δύσκολες αποφάσεις από την πρώτη μέρα. Ανάμεσα σε προσωπικά λάθη, εξαντλητικές βάρδιες και πιεστικούς ανώτερους, μαθαίνουν τι σημαίνει να φροντίζεις τους άλλους χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου.

Συλλογές

Oscars: 20 Big Winners

Διαθέσιμο

Καθώς τα Όσκαρ μονοπωλούν το κινηματογραφικό ενδιαφέρον αυτή την περίοδο, το Cinobo επιλέγει 20 ταινίες από την πλούσια συλλογή του που έχουν βραβευτεί στον δημοφιλή κινηματογραφικό θεσμό. Από το αταξινόμητο Everything, Everywhere All at Once ως το σπαραχτικό Million Dollar Baby κι από το ανεκτίμητο Drive my Car ως τη θρυλική Dolce Vita, η συλλογή φέρνει θέαμα υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας και οσκαρικής λάμψης στο σαλόνι του σπιτιού σας.

Aλέξης Δαμιανός

Διαθέσιμο από 27 Μαρτίου

Αυτό τον μήνα εντάσσεται στον κατάλογο του Cinobo και η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού, μια από τις σημαντικότερες και πιο επιδραστικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, ευλογημένη με τις αξέχαστες μελωδίες του Μάνου Λοΐζου. Μαζί με την Ευδοκία, προστίθενται και οι άλλες δύο ταινίες του σκηνοθέτη, το Μέχρι το Πλοίο, που προσάρμοσε την αισθητική του ιταλικού νεορεαλισμού στην ελληνική πραγματικότητα της εποχής, και ο Ηνίοχος, μια επική τοιχογραφία που διατρέχει μισό αιώνα ελληνικής ιστορίας.

Cinobo Πρεμιέρες

Χρυσά Βαστά

Φοίβος Κοντογιάννης

Διαθέσιμο

Στην ελληνική επαρχία του 1960, ένας εξάχρονος Ρομά παλεύει με το bullying, έναν κακοποιητικό πατέρα και μια ρατσιστική κοινωνία. Το όνειρό του να γίνει μουσικός μοιάζει αδύνατο. Ωστόσο, δεν το βάζει κάτω, με στόχο να γίνει ένας πετυχημένος κλαρινιτζής.

Ντράκουλας (Dracula)

Ράντου Ζούντε

Διαθέσιμο

Τι θα συμβεί όταν ένας νεαρός και περίεργος σκηνοθέτης δοκιμάσει τη δημιουργικότητά του με ένα AI απεριόριστων δυνατοτήτων; Ένας απρόσμενος συνδυασμός ιστοριών, παλιών και νέων, για τον αρχέγονο μύθο του Δράκουλα.

Father Mother Sister Brother

Τζιμ Τζάρμους

Διαθέσιμο από 17 Μαρτίου

Τρεις ιστορίες περιστρέφονται γύρω από τις σχέσεις ενηλίκων παιδιών με τους – κάπως απόμακρους – γονείς τους, αλλά και μεταξύ τους. Ο Τζάρμους δημιουργεί ένα βαθιά ανθρώπινο και τρυφερό πορτρέτο της οικογένειας, εκεί όπου οι σιωπές μιλούν δυνατά.

Inside

Τζιμ Τζάρμους

Διαθέσιμο από 24 Μαρτίου

Μεταφερόμενος από ανήλικες φυλακές σε φυλακή ενηλίκων, ο Μελ τίθεται υπό την προστασία του Σέπαρντ, του πιο μισητού εγκληματία της Αυστραλίας, και του Γουόρεν, που θα αποφυλακιστεί. Το πατρικό τρίγωνο ανάμεσά τους θα γίνει η καταστροφή τους.

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (The Voice of Hind Rajab)

Κάουτερ Μπεν Χάνια

Διαθέσιμο 31 Μαρτίου

29 Ιανουαρίου 2024. Οι εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου λαμβάνουν μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένα 6χρονο κορίτσι ζητά βοήθεια, καθώς είναι παγιδευμένο σε ένα αυτοκίνητο που δέχεται πυρά στη Γάζα. Το όνομά της ήταν Χιντ Ρατζάμπ.

New in Cinobo

Αυτοί που μ’ Αγαπούν θα Πάρουν το Τρένο (Those Who Love Me Can Take the Train)

Πατρίς Σερό

Διαθέσιμο

Φίλοι και συγγενείς του ζωγράφου Ζαν Μπατίστ – Εμερίκ ταξιδεύουν με το τρένο στη Λιμόζ για να παραστούν στην κηδεία του, ικανοποιώντας έτσι την τελευταία επιθυμία του.

Για Ένα Αγόρι (About a Boy)

Κρις Βάιτζ, Πολ Βάιτζ

Διαθέσιμο

Ένας ανώριμος εργένης που ζει άνετα χάρη στα πνευματικά δικαιώματα του πατέρα του γνωρίζει ένα ευαίσθητο και κοινωνικά απομονωμένο αγόρι και η σχέση τους εξελίσσεται σε έναν απρόσμενο δεσμό που αλλάζει και τους δύο με τρόπους που δεν περίμεναν.

Αδιαφορώ Αν Καταγραφούμε στην Ιστορία ως Βάρβαροι (I Do Not Care If We Go Down in History as Barbarians)

Ράντου Ζούντε

Διαθέσιμο

Μια νεαρή καλλιτέχνιδα σχεδιάζει να αναπαραστήσει ένα ιστορικό γεγονός του 1941, κατά το οποίο η Ρουμανική Διοίκηση μέσω του Ρουμανικού Στρατού πραγματοποίησε μια εθνοτική σφαγή στο Ανατολικό Μέτωπο.

Ξεχασμένες Ζωές (Still Life)

Ουμπέρτο Παζολίνι

Διαθέσιμο

Ο Τζον ασχολείται με την οργάνωση της κηδείας ανθρώπων που πεθαίνουν μόνοι, αναζητώντας συγγενείς και φίλους. Η σχολαστικότητά του εκνευρίζει τον προϊστάμενό του, ο οποίος αποφασίζει να τον απολύσει, επιτρέποντάς του να περατώσει μια τελευταία κηδεία.

Ο Άνθρωπος που Πούλησε το Δέρμα του (The Man Who Sold His Skin)

Κάουτερ Μπεν Χάνια

Διαθέσιμο από 19 Μαρτίου

Ένας Σύριος που βρίσκεται εγκλωβισμένος στον Λίβανο, θα επιτρέψει σε έναν Γάλλο καλλιτέχνη να του μετατρέψει την πλάτη σε έργο τέχνης. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να ταξιδέψει στην Ευρώπη για την αρραβωνιαστικιά του και να ζήσει επιτέλους ελεύθερα.

Η Φύση του Έρωτα (The Nature of Love)

Μόνια Τσόκρι,

Διαθέσιμο από 20 Μαρτίου

Μια πανεπιστημιακή διανοούμενη, χρόνια βυθισμένη σε έναν κόσμο κοινωνικών «πρέπει», γνωρίζει έναν τεχνίτη που της ξυπνά μια ξεχασμένη επιθυμία. Η έλξη ανάμεσά τους γίνεται καταλύτης, αλλά οι κοινωνικοί φραγμοί που τους χωρίζουν είναι πολλοί.

Πράσινα Σύνορα (Green Border)

Ανιέσκα Χόλαντ

Διαθέσιμο από 26 Μαρτίου

Στα βαλτώδη δάση που αποτελούν τα «πράσινα σύνορα» μεταξύ Λευκορωσίας και Πολωνίας, πρόσφυγες που προσπαθούν να φτάσουν στην Ε.E. είναι παγιδευμένοι σε μια κρίση που κυνικά σκηνοθετεί ο Λευκορώσος δικτάτορας Λουκασένκο.