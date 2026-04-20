Δανάη Μπάρκα και Άρης Καβατζίκης οι επόμενοι παρουσιαστές του «Στούντιο 4»;

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος φεύγουν, η Δανάη Μπάρκα και ο Άρης Καβατζίκης έρχονται; Μετά την απόφαση των παρουσιαστών να αφήσουν την ΕΡΤ και να επιστρέψουν μετά από χρόνια στον ΣΚΑΪ, η Δημόσια Τηλεόραση φαίνεται πως ξεκίνησε άμεσα τις επαφές της με πρόσωπα για την παρουσίαση του «Στούντιο 4».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πάνου Κατσαρίδη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η ΕΡΤ προσέγγισε για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, στη νέα εποχή του «Στούντιο 4», τη Δανάη Μπάρκα και τον Άρη Καβατζίκη. Μάλιστα, όπως είπε, οι συζητήσεις είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο.

Το όνομα της Δανάης Μπάρκα ακουγόταν έντονα τον τελευταίο καιρό πως έχει δεχτεί πρόταση από μεγάλο κανάλι, ενώ η συνεργασία της με τον Άρη Καβατζίκη τα προηγούμενα χρόνια στο MEGA ήταν πολύ καλή.

Το ρεπορτάζ δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής επισήμως από την ΕΡΤ.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1 τόνισε πως είναι σχεδόν σίγουρη η συγκεκριμένη επιλογή προσώπων από τη δημόσια τηλεόραση.