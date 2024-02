Δανάη Μπάρκα: Θα περνάμε ωραία γιατί η ζωή πρέπει να περνάει με γέλιο

Μια… απόφασή της ανακοίνωσε στους συνεργάτες της η Δανάη Μπάρκα με την έναρξη της εκπομπής το πρωί της Τρίτης (27.02.2024).

Το τραγούδι «Always Look on the Bright Side of Life» (σ.σ. Πάντα να κοιτάς τη φωτεινή πλευρά της ζωής) ήταν αυτό που επέλεξε η Δανάη Μπάρκα για να κάνει την είσοδό της στο στούντιο.

Αφού είπε καλημέρα στους τηλεθεατές και καλωσόρισε τον Άρη Καβατζίκη που έλειψε χθες, η Δανάη Μπάρκα ανακοίνωσε στους συνεργάτες της την απόφασή της.

«Εδώ είμαστε και επειδή λίγο η επικαιρότητα μας ρίχνει, λίγο το ένα και το άλλο, εγώ πήρα μια απόφαση.

Θα τα γυρίσουμε όλα τούμπα και θα περνάμε ωραία γιατί η ζωή πρέπει να περνάει με γέλιο», είπε με χαμόγελο.

Η παρουσιάστρια της τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο από βραδινή έξοδο της με τον Φίλιππου Τσαγκρίδη, πρώην σύντροφο της Κατερίνας Καινούργιου.