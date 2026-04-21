Δήμητρα Αλεξανδράκη για Κώστα Τσουρό: «Είναι ασέβαστος, δεν θα έπρεπε να είναι στην ελληνική τηλεόραση»

«Του έχω ρίξει άκυρο σε εκπομπές που βρίσκεται, πάνω από δέκα φορές. Όσοι δεν με σέβονται, δεν τους μιλάω», τόνισε η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφερόμενη στον Κώστα Τσουρό.

Με νέο βίντεο επέστρεψε η Δήμητρα Αλεξανδράκη το βράδυ της Δευτέρας (20.04.2026), μέσα από το διαδικτυακό κανάλι της στο Youtube. Το γνωστό μοντέλο, αυτή τη φορά, αρχικά μίλησε για χωρισμούς που έχουν απασχολήσει στην ελληνική showbiz, παράλληλα όμως, διηγήθηκε και ένα συμβάν που είχε συμβεί πριν από χρόνια, με πρωταγωνιστή τον Κώστα Τσουρό.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη χαρακτήρισε τον παρουσιαστή ασέβαστο, αναφέροντας: «Έχω μάθει όταν με χτυπάνε να μην χτυπάω πίσω γιατί δεν είμαι εκδικητική σαν άνθρωπος. Αλλά αυτή τη φορά θέλω να πω απλά τη γνώμη μου. Γνωστός παρουσιαστής που έπαιξε ξύλο στη Νάξο, που ανακοίνωσε κιόλας ότι θα κλείσει τα social media. Αντίο στο καλό να πας και δεν θα λείψεις σε κανέναν. Θεωρώ ότι τέτοιοι άνθρωποι δεν θα πρέπει να υπάρχουν στην τηλεόραση».

«Θα μιλήσω για μια δική μου προσωπική εμπειρία. Για εμένα ο συγκεκριμένος παρουσιαστής είναι ασέβαστος και για αυτό τον λόγο δεν θα έπρεπε να υπάρχει στον χώρο. Πριν κάποια χρόνια, όταν ήταν στην εκπομπή της Ελεονώρα Μελέτη, με είχαν βγάλει με live αλλά δεν είχα ούτε μόνιτορ, ούτε τίποτα απέναντί μου. Όταν τελικά βγήκα, με ειρωνευόντουσαν, γέλαγαν και με έφεραν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Προσπαθούσαν να μου κάνουν κουβέντες τις οποίες δεν θέλω να τις κάνω. Κλείνοντας, επειδή είχα αισθανθεί άσχημα, άνοιξα τα social media και είδα πολλά μηνύματα να βρίζουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, άρα δεν ήμουν τρελή. Πήρα τον αρχισυντάκτη της εκπομπής και του ζήτησα να μην με ξαναπάρουν ποτέ. Του έχω ρίξει άκυρο σε εκπομπές που βρίσκεται, πάνω από δέκα φορές. Όσοι δεν με σέβονται, δεν τους μιλάω», συμπλήρωσε η influencer.

Στη συνέχεια είπε: «Μετά από κάποιους μήνες, με ξαναπήρε ο αρχισυντάκτης αυτού του παρουσιαστή για να μου ζητήσει συγγνώμη, καθώς ήθελε να ξαναβγώ στην εκπομπή για ένα άλλο θέμα. Του είπα ότι αν ήθελε να μου ζητήσει συγγνώμη, θα το έκανε εκείνη τη στιγμή και όχι μετά από πέντε μήνες».

«Δεν έχω καμία ανάγκη να με παίξουν στην τηλεόραση. Για εμένα είναι ένας παρουσιαστής που απέναντί του δεν κοιτάει απλά τον άνθρωπο, κοιτάει το θέμα. Διακόπτει, ειρωνεύεται, πιέζει και όλα αυτά τα βαφτίζει τηλεοπτική ένταση», κατέληξε η Δήμητρα Αλεξανδράκη.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της περασμένης Τρίτης 14 Απριλίου, ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΣΚΑΪ, αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής του έγραψε στα stories του instagram. «Κλείνω τον λογαριασμό μου στο Instagram. Καλή συνέχεια», χωρίς να περνά σε λεπτομέρειες. Την ανάρτηση αυτή συνόδευσε το τραγούδι του Γιάννη Πάριου: «Στην Πάρο και στη Νάξο».