Δημήτρης Αποστολόπουλος για «Κόρες της Αρετής»: Είναι κόντρα ρόλος για μένα σε σχέση με ό,τι έχω υποδυθεί έως τώρα

«Τους ρώτησα αν είναι σίγουροι ότι θέλουν να το κάνω εγώ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Αποστολόπουλος.

Συνέντευξη στο περιοδικό «Τηλεθεατής» και την Αθηνά Ζαχαράκη παραχώρησε ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, ο οποίος απάντησε για τη συμμετοχή του στη νέα σειρά του Alpha, «Οι κόρες της Αρετής».

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Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για το ρόλο του Ανδρέα Κεχαγιά που ενσαρκώνει, τονίζοντας πως είναι ένας κόντρα ρόλος…

Πώς αντιμετωπίζετε τον Ανδρέα;

Είναι μάλλον κόντρα ρόλος για μένα, σε σχέση με ό,τι έχω υποδυθεί έως τώρα. Είναι κάπως άβουλος και δεν διεκδικεί, δεν είναι δυναμικός. Όταν, μάλιστα, μου τον πρότειναν κι άρχισα να διαβάζω τα πρώτα σενάρια, τους ρώτησα: “Είστε σίγουροι ότι θέλετε εγώ να κάνω αυτό το χαρακτήρα;”.

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Παρ’ όλα αυτά, μου αρέσει που μου τον εμπιστεύτηκαν και είδαν πως μπορώ να τον φέρω εις πέρας, γιατί κάθε φορά αυτό είναι ένα στοίχημα. Θεωρώ, άλλωστε, ότι είναι πολύ ωραίο να πειραματιζόμαστε σε νέα πράγματα και να ανακαλύπτουμε νέες “ποικιλίες” μέσα μας.

Μοιάζετε καθόλου μαζί του;

Ίσως μοιάζω στο ότι είμαι κι εγώ ήρεμων τόνων και δεν έχω μεγάλες φιλοδοξίες, σε ό,τι τουλάχιστον αφορά επιφανειακά και υλικά πράγματα. Επίσης, είμαστε και οι δύο κάπως… οξύθυμοι, γιατί ενίοτε μπορώ να φτάσω από το 0 στα 100 σχετικά εύκολα!