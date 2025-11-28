Δημήτρης Φραγκιόγλου: «Δεν χάρηκα την επιτυχία του “Χλαπάτσα”, δεν ήταν κάτι που με ενδιέφερε»

Για την διαχείριση της μεγάλης αναγνωρισιμότητας και της επιτυχίας με τον ρόλο του Χλαπάτσα στη θρυλική σειρά του ΑΝΤ1 «Της Ελλάδος τα παιδιά» μίλησε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.

Ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον ρόλο του «Χλαπάτσα» έδωσε μία νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1, το απόγευμα της Παρασκευής (28.11.2025). Μάλιστα, μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Φραγκιόγλου εξομολογήθηκε ότι δεν χάρηκε αυτήν την τόσο μεγάλη επιτυχία του.

«Δεν την χάρηκα την επιτυχία, δεν ήταν κάτι που με ενδιέφερε. Δηλαδή πάντα σε ενδιαφέρει ο δρόμος της συνέχειας και ο δρόμος της συνέχειας που έβγαινε, δεν ήταν αυτός που ήθελα. Το κατάλαβα πολύ γρήγορα αυτό, από τις προτάσεις που είχα», εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου.

«Όταν βλέπεις ότι οι προτάσεις που έχεις δεν είναι στο δρόμο που σε ενδιαφέρει, δεν το χαίρεσαι. Σ’ αυτή την περίπτωση κάθεσαι στο σπίτι σου και περιμένεις κάτι άλλο. Κάποια στιγμή, αυτό που θέλεις, το φτιάχνεις», είπε ακόμα.

«Υπάρχει το κοινό και υπάρχουν η παραγωγή και οι άνθρωποι που δίνουν τις δουλειές. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα αυτά. Αυτοί, λοιπόν, δεν σε βλέπουν όλοι με τον ίδιο τρόπο και με τυποποίησαν. Αυτό δεν είναι κακό, εξαρτάται πως το βλέπεις, αλλά εμένα δεν ήταν αυτό που με ενδιέφερε», συμπλήρωσε, επίσης, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.