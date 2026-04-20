Δημήτρης Πανόπουλος: «Αξιολογούμαστε καθημερινά και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε, δεν έχουμε κάνει συζητήσεις για την επόμενη σεζόν»

Ο Δημήτρης Πανόπουλος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@star» και τη Λιάνα Ζημάλη, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο τηλεοπτικό του μέλλον.

«Είμαι πολύ καλά, ξεκουραστήκαμε το Πάσχα και τώρα έχουμε επιστρέψει με δυνάμεις για να βγάλουμε το υπόλοιπο της σεζόν», είπε αρχικά ο Δημήτρης Πανόπουλος.

Ο Δημήτρης Πανόπουλος είπε στη συνέχεια: «Αξιολογούμαστε καθημερινά και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Απολογισμό θα κάνουμε στο τέλος της σεζόν. Δεν έχουμε κάνει ακόμα συζητήσεις για την επόμενη σεζόν. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη συνεργασία μας με τον ΣΚΑΙ.

Δεν γνωρίζω αν θα έρθει το Στούντιο 4 στον ΣΚΑΙ, αλλά όπου και να είναι, νομίζω ότι θα είναι καλό για τον σταθμό που θα βρίσκονται. Δεν γνωρίζω τι θα γίνει με τον Κώστα Τσουρό, δεν κάνω τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Πρέπει να γίνεται το καλύτερο δυνατό για να ισχυροποιούνται όλες οι ζώνες σε όλους τους σταθμούς.

Δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου με τη ζώνη του σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, αυτά είναι αποφάσεις των αρμοδίων. Όσον αφορά το Χρήστο Φερεντίνο και την ταξιδιωτική εκπομπή, θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής».