Δήμος Βερύκιος: «Δεν έχω ακούσει αν ο Alpha διεκδικεί τον Γιώργο Λιάγκα, στον Αnt1 τον εκτιμούν και τον σέβονται»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη παραχώρησε το πρωί του Σαββάτου (29.11.2025) ο Δήμος Βερύκιος και μίλησε για όλα.

«Τα δέκα λεπτά που μου δίνουν στο Happy Day είναι πολλά. Είμαι αεροπόρος στην τηλεόραση, χτυπάω και φεύγω», είπε αρχικά ο Δήμος Βερύκιος.

Ο Δήμος Βερύκιος είπε στη συνέχεια: «Μου δόθηκε αρκετές φορές η ευκαιρία να είμαι κεντρικός παρουσιαστής, αλλά πάντα έλεγα όχι, δεν κάνω εγώ γι’ αυτό. Δεν μπορώ να γεμίσω τηλεοπτικό χρόνο, λέω αυτά που θέλω να πω και μετά το βουλώνω».

Ο Δήμος Βερύκιος ανέφερε επίσης: «Ο Κώστας Τσουρός αυτό που ήταν να πετύχει, το πέτυχε, να ασχολούνται όλοι μαζί του. Η συνήθεια είναι μεγάλη δύναμη, γι’ αυτό δεν φεύγω από τον Alpha. Δεν έχω ακούσει αν ο Alpha διεκδικεί τον Γιώργο Λιάγκα, στον ΑΝΤ1 τον εκτιμούν και τον σέβονται».