Δήμος Βερύκιος: Η Ελένη Μενεγάκη ήταν αυστηρή, σκληρή διαπραγματεύτρια

Ο Δήμος Βερύκιος έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με το «Ηappy Day», στη σχέση του με τον Δημήτρη Κοντομηνά, αλλά στον θάνατο του αδελφού του. Παράλληλα, μίλησε για το «χρυσό» συμβόλαιο της Ελένης Μενεγάκη στον ALPHA.

Ο Δήμος Βερύκιος απάντησε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις του Γιώργου Σκρομπόλα για λογαριασμό του zappit.gr και αποκάλυψε πολλά και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο έμπειρος δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στην οικογένειά του, την κόρη του και τη σύζυγό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δήμος Βερύκιος σχολιάζοντας τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ανέφερε: «Εγώ τόσα χρόνια στο στρατιωτικό ρεπορτάζ, δεν περίμενα ότι θα συμβεί αυτό. Είχα την αίσθηση ότι η έννοια του πολέμου είναι πολύ μακριά από μένα, από εμάς. Βέβαια, ένα πρωινό του Φλεβάρη του 1996, πριν ακριβώς από τριάντα χρόνια, ένα πρωί ξυπνήσαμε και ένιωσα, ήταν η πρώτη φορά, ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, σε ό,τι αφορά το εθνικό και εδαφικό στάτους. Από τότε λοιπόν παρακολουθούσα τα πράγματα, νομίζω με έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο. Και αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα στη Μέση Ανατολή, είχα τα ερεθίσματα ότι μπορούν να συμβούν πριν από έναν χρόνο, ενάμιση. Οι εξελίξεις, η κύηση, προπορεύεται των γεγονότων».

«Η βάση της Σούδας είναι ενεργή σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που διεξάγονται στη Μέση Ανατολή από πριν, από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα. Το βλέπουμε. Ε, όσο και όταν υπάρχει επιχείρηση στρατιωτική στη Μέση Ανατολή, η βάση της Σούδας γίνεται στόχος. Απλά πράγματα.

Γι’ αυτό και λαμβάνονται μέτρα, γι’ αυτό και στείλαμε και τους Patriot στην Κάρπαθο. Όσο βλέπεις τον αμερικανικό παράγοντα να βρίσκεται εδώ, δεν λέω τους Ευρωπαίους, τους βγάζω στην άκρη, δεν πρόκειται να κουνηθεί η Τουρκία. Η Τουρκία μέσα από αυτές όλες τις εξελίξεις, θεωρώ ότι χάνει το τρένο. Διότι, ασκώντας τη διπλωματία, την πολιτική της ουδετερότητας στον πόλεμο, για παράδειγμα τώρα με το Ιράν, έχασε και κάτι άλλο. Να παίξει μπάλα στην νοτιοανατολική Μεσόγειο μαζί με τους Ευρωπαίους, μαζί με τον Έκτο Στόλο, με αφετηρία την Κύπρο. F-16 η Τουρκία έστειλε μετά από πέντε μέρες. Άργησε», πρόσθεσε ο γνωστός δημοσιογράφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνεργασία με το «Happy Day»

«Η συνεργασία με το “Happy Day” ήταν ένα απωθημένο του Δημήτρη Κοντομηνά. Ο οποίος πίστευε ότι η ραδιοφωνική εκπομπή που κάναμε 9 με 10, ένα κομμάτι της να μπαίνει μέσα και στην τηλεόραση. Δεν ήταν εύκολο εγχείρημα. Τότε θυμίζω ότι κυριαρχούσαν οι ενημερωτικές εκπομπές. Δεν το φοβήθηκα.

Υπάρχει ένα μυστικό. Μία τεχνική. Την οποία την εφαρμόζω. Ένα δόγμα αμερικάνικο: Ο φακός είναι τα μάτια της μανούλας σου. Θα κοιτάς το φακό και είναι σαν να συνομιλείς με τη μαμά σου. Να τα λες δηλαδή απλά, κατανοητά, για το πιο αγαπημένο σου πρόσωπο. Γιατί πάνω απ’ τη μάνα, δεν υπάρχει.

Η Σταματίνα είναι μία πανέξυπνη, νέα συνάδελφος, δημοσιογράφος. Είναι δημοσιογράφος. Δεν είναι διασκεδάστρια η Σταματίνα. Όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά», δήλωσε ο Δήμος Βερύκιος για τη συνεργασία του με την εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, προσθέτοντας: «Με κάποια απ’ τα υπόλοιπα παιδιά, οι εκρήξεις σας στον αέρα έχουν γίνει viral. Με τον Δημήτρη Παπανώτα, με την Τίνα Μεσσαροπούλου».

Επίσης αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερη σχέση που είχε χτίσει με τον αείμνηστο ιδιοκτήτη του ALPHA, τον Δημήτρη Κοντομηνά.

«Χημεία. Με τσέκαρε. Μία και δύο φορές. Δεν του είχα πει “μπαλαφάρα” ποτέ. Και ήμουνα αυστηρός στην άποψή μου. Η άποψή μου δεν ήταν ποτέ γλυκιά. Θα τη χαρακτήριζα γλυκόξινη. Γιατί; Όταν λες την αλήθεια, πικραίνεις. Αλλά ένας επιχειρηματίας δεν θέλει μόνο την πίσω αυλή των γλοιωδών και των διασκεδαστών που χρειάζεται, είναι ανθρώπινο ένας επιχειρηματίας να έχει έναν κύκλο διασκεδαστών… Είχε πολλές αυλές! Κάθε μεγάλος, επιτυχημένος άνθρωπος, έχει και την πίσω αυλή. Ήταν πολλοί και συγκεκριμένοι, αλλά πολύ συγκεκριμένοι. Δεν φταίγανε οι άνθρωποι αυτοί; Τα ‘δινε με την καρδιά του, με την ψυχή του», αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Η Ρούλα Κορομηλά και η Ελένη Μενεγάκη

Παράλληλα, ο Δήμος Βερύκιος αναφέρθηκε στη Ρούλα Κορομηλά και την Ελένη Μενεγάκη, που υπήρξαν κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη.

«Είναι δύο κυρίες της τηλεόρασης που έγραψαν την ιστορία τους, που άφησαν εποχή. Και η Ρούλα, στα νιάτα της, το ‘χε στον Alpha, και η Ελένη. Όπου πήγε, δεν πέρασε απαρατήρητη. Ήταν και οι δύο στην κορυφή. Αυτό να κρατήσουμε. Τώρα εάν υπήρξαν και ορισμένα… α, εντάξει.

Αυτό το οποίο μπορώ να σου πω για την Ελένη Μενεγάκη είναι ότι ήταν αυστηρή, σκληρή διαπραγματεύτρια. Όταν ερχόταν η ώρα να διαπραγματευτεί το συμβόλαιό της, δεν άφηνε ούτε μύγα να περάσει από μπροστά της. Ήταν το πιο ακριβό συμβόλαιο. Όχι, υπήρχε και ένα άλλο πιο ακριβό, παράλληλα, και όχι ένα. Αλλά άστα τώρα. Φτάσαμε στο σημείο, μια εποχή, οι υπάλληλοι του Κοντομηνά να έχουν περισσότερα λεφτά απ’ τον Κοντομηνά», δήλωσε ο Δήμος Βερύκιος.

«Είμαι ευτυχισμένος, από το πέρασμα από τούτον εδώ τον μάταιο κόσμο. Γιατί; Γιατί ευτύχησα να κάνω ένα επάγγελμα το οποίο το λάτρεψα. Το ερωτεύτηκα. Και είμαι διαρκώς, 45 ολόκληρα χρόνια ερωτευμένος με την περπατησιά του επαγγέλματός μου», σημείωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Η εξομολόγηση για την κόρη του

Ο Δήμος Βερύκιος αναφέρθηκε και στην κόρη του, Σοφία, χαρακτηρίζοντας την ως ξεχωριστό παιδί.

«Όπως ξέρεις, η Σοφία είναι ένα παιδί ξεχωριστό, όλα τα παιδιά, ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, αλλά κάνει πράγματα ξεχωριστά από αυτά τα οποία κάνω εγώ ή η μάνα της. Άλλο πράγμα. Με άλλα θέματα ασχολείται. Άλλα είναι τα ενδιαφέροντά της στη ζωή. Ποτέ η δημοσιογραφία δεν τη θάμπωσε. Ιδιαιτέρως δε η τηλεόραση. Και είναι αυστηρή, αλλά έχει και αδυναμίες.

Δεν υπάρχει παιδί, δημοσιογράφου, παρουσιαστή της τηλεόρασης που να αποδέχεται το γονέα του. Έτσι όπως βγαίνει, όπως εμφανίζεται στην τηλεόραση. Το θέμα ποιο είναι; Ότι εμείς ως γονείς, να μην δημιουργούμε προβλήματα στη διαδρομή του παιδιού. Ξέρεις πόσες φορές έχει πληρώσει η Σοφία τις αντιπάθειες του κόσμου σε μένα;», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο για τη σύζυγό του, υπογράμμισε: «Στις δύσκολες, πραγματικά δύσκολες στιγμές, που εμφανίζονται είναι μπροστά για την προστασία μου. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όμως, όπως είναι αναμενόμενο, υπάρχουν και στιγμές που ευτυχώς που δεν την ακούω. Στα επαγγελματικά, όχι, όχι, όχι. Δεν ξέρει από αυτά… Ποτέ δεν κουβεντιάζουμε. Γιατί έχουμε διαφορετική άποψη».

Τέλος, ο Δήμος Βερύκιος μίλησε για την απώλεια του αδελφού του, αναφέροντας: «Έξι μήνες τα βράδια δεν κοιμάμαι. Όχι γιατί σκέφτομαι εκείνον. Γιατί σκέφτομαι τη μάνα μου. Κοντά 90 ετών. Που ζει μόνη της, που θέλει την επιλογή της να ζει μόνη της, μέσα σε ένα δάσος, με έναν σκύλο. Και εγώ έγνοια. Να λοιπόν η απώλεια πώς επηρεάζει τη ζωή των άλλων εσαεί. Γιατί όσο ζει η μάνα μου, θα σκέφτομαι τη μάνα μου».