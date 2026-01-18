Έφη Παπαθεοδώρου για τη σειρά «Στο Παρά Πέντε»: Είχαν προτείνει την Δέσποινα Στυλιανοπούλου για τον ρόλο της Θεοπούλας

Η Έφη Παπαθεοδώρου που υποδύθηκε τη θρυλική Θεοπούλα στη σειρά «Στο Παρά Πέντε» μίλησε για το πώς πήρε τον ρόλο εκείνη την εποχή και την πρόταση που είχε γίνει τότε στην Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε την επιλογή και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε, καθώς η ηθοποιός άφησε εποχή με τις ατάκες και τις κινήσεις της.

Η Έφη Παπαθεοδώρου αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» στην ΕΡΤ, πως αρχικά οι συντελεστές της σειράς «Στο Παρά Πέντε», δεν σκόπευαν να της δώσουν τον συγκεκριμένο ρόλο. Μεσολάβησε η φίλη της, Ειρήνη Κουμαριανού και τα υπόλοιπα είναι τηλεοπτική ιστορία.

«Το Παρά Πέντε στην αρχή το απορρίψανε, ειδικά για αυτόν τον ρόλο, είχε προτείνει η Ειρήνη Κουμαριανού να είμαι εγώ γιατί ήταν και άλλοι υποψήφιοι. Είχαν προτείνει την Δέσποινα Στυλιανοπούλου για τον ρόλο της Θεοπούλας.

Δεν μπορώ να το δω το Παρά Πέντε γιατί μου λείπει η Ειρήνη. Και τώρα που το έβλεπα, κοίταξε να δεις και η Ειρήνη ήταν αδικημένη. Είχε κάνει τόσα πράγματα και αναγνωρίστηκε μέσω της σειράς», είπε η Έφη Παπαθεοδώρου.

Για την προσωπική της ζωή και τους λόγους που δεν έκανε τη δική της οικογένεια η Έφη Παπαθεοδώρου απάντησε: «Είχα την τύχη να έχω γνωριμίες πολύ ωραίες, ήμουν λίγο μυστήρια με τους έρωτες και άτυχη.

Δεν μετάνιωσα που δεν έκανα οικογένεια γιατί εκ των υστέρων βλέπω ότι δεν θα γινότανε. Ίσως απώθησα κάποιους πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Όταν είσαι 20 και 30 χρονών λειτουργεί αλλιώς το μυαλό σου».

Η αγαπημένη παρέα του «Στο Παρά Πέντε» έκανε το δικό της reunion και τα νούμερα τηλεθέασης θύμισαν μια άλλη εποχή, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Με υψηλές πτήσεις που ξεπέρασαν ακόμα και το 52% στο δυναμικό κοινό και το 54% στο γυναικείο κοινό.