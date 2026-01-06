Ειρήνη Νικολοπούλου: Θέλω να πάρω συνέντευξη από τον Έλον Μασκ, του έχω στείλει αίτημα και είμαι στην αναμονή

Τόσο στη συνέντευξη που αναμένει όσο τίποτα άλλο να πάρει προσεχώς όσο και στην απώλεια της αγαπημένης της αδελφής αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Ειρήνη Νικολοπούλου.

Η γνωστή δημοσιογράφος παραχώρησε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και την Χριστιάνα Κοχλατζή, το πρωινό της Τρίτης (06.01.2026), που προβάλλεται στο πρόγραμμα του Alpha. Μάλιστα, η Ειρήνη Νικολοπούλου δήλωσε ότι θέλει να πάρει συνέντευξη από τον Έλον Μασκ.

«Θα ήθελα να πάρω συνέντευξη από τον Elon Musk. Είναι λογικό να θέλω να ακούσω και να πάρω συνέντευξη από τον άνθρωπο που παίζει την τεχνολογία στα δάχτυλα. Του έχω στείλει αίτημα και είμαι στην αναμονή», παραδέχθηκε, αρχικά, η έμπειρη δημοσιογράφος και παρουσιάστρια.

«Έχασα μια σπουδαία αδελφή και έναν σπουδαίο άνθρωπο. Μια κορυφαία επιχειρηματία και μια μητέρα που νομίζω ότι δεύτερη δεν θα υπάρξει για εμένα», είπε ακόμα για τον θάνατο της αδελφής της.

«Το καλό απ’ όλο αυτό είναι ότι συμπορεύομαι, ή προσπαθώ τουλάχιστον να είμαι κοντά σε τρία υπέροχα ανίψια», εκμυστηρεύτηκε, εν συνεχεία, η Ειρήνη Νικολοπούλου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στον Alpha.