«Πυρετός» επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, αφού έχει ξεκινήσει η έξοδος των ετεροδημοτών ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου. «Πιστός» στο ραντεβού του, ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Γιώργος Τσελίκας βρέθηκε από νωρίς το πρωί εκεί προκειμένου να καταγράψει την κίνηση.

Εκτός απο τους ετεροδημότες που ταξιδεύουν για τις εκλογές, στο καράβι που αναχωρούσε με προορισμό την Πάρο, τη Νάξο, την Ίο και τη Σαντορίνη βρίσκονταν και αρκετοί τουρίστες από Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, μια νεαρή τουρίστρια, είπε στον Γιώργο Τσελίκα πως είναι από τον Καναδά και εκείνος της απάντησε… «beautiful city».

Στη συνέχεια, ακούγοντας τον ρεπόρτερ να ρωτάει τους επισκέπτες «Where are you from?» μια γυναίκα που ταξίδευε στην Ίο για να ψηφίσει, αποφάσισε να τον… «τρολάρει» όταν της απηύθυνε την ίδια ερώτηση.

Έτσι, ακολούθησε ο εξής διάλογος:

«Where are you from? (Από πού είστε;)

From Greece (Από την Ελλάδα)

Εσύ πας για ψήφο; Μου την έφερε… Νόμιζα ότι μπερδευτήκατε στο γκρουπ

Είμαστε από άλλο γκρουπ εμείς, πάμε Ίο για να ψηφίσουμε».