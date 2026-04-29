Έλενα Μαυρίδου και Γιάννης Τσορτέκης: «Άνθρωποι είμαστε και φυσικά θα κομπλάρει το σύστημα»

Για το πώς διαχειρίζονται την αλήθεια και τα συναισθήματα απέναντι στα παιδιά τους μίλησαν η Έλενα Μαυρίδου και ο Γιάννης Τσορτέκης από τον καναπέ του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ την Τετάρτη (29.04.2026).

Αρχικά, τον λόγο πήρε η ηθοποιός και σκηνοθέτρια, Έλενα Μαυρίδου λέγοντας στην κάμερα του «Στούντιο 4»: «Εμένα αυτό που μ’ αρέσει πολύ είναι να μην κρύβουμε τα συναισθήματά μας και να μην κρύβουμε κάτι. Όταν υπάρχει μια δύσκολη συνθήκη ή όταν, για παράδειγμα, μπορεί να μην αισθάνεσαι καλά… αυτό να επικοινωνείται! Να μην είναι κάτι το οποίο… «να μην στεναχωρήσουμε», ας πούμε, να μην στεναχωρήσουμε ο ένας τον άλλον. Να υπάρχει μια επικοινωνία πάνω στη δυσκολία, αυτό μ’ ενδιαφέρει πάρα πολύ».

Και πρόσθεσε: «Εννοείται μέσα σε ένα πλαίσιο που έχει να κάνει με το ηλικιακό φάσμα. Δηλαδή, είναι οκτώμισι χρονών η κόρη μου… θα μιλήσω με έναν τρόπο που θα μπορεί να το φιλτράρει, δεν θα της μιλήσω σαν να είναι ενήλικας. Αλλά μ’ αρέσει αυτό, γιατί βλέπω ότι καλλιεργείται μια ενσυναίσθηση… ότι μπορώ να λέω αυτό που αισθάνομαι, ακόμα κι αν δεν το καταλαβαίνω».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Τσορτέκης έδωσε έμφαση στη διαχείριση της έντασης μέσα στην οικογένεια: «Εγώ πιστεύω σε ένα πράγμα. Ότι άνθρωποι είμαστε και φυσικά θα κομπλάρει το σύστημα και θα δημιουργηθεί μια σύρραξη. Αυτή δεν πρέπει να κρυφτεί, αυτό είναι το ένα. Αλλά θα πρέπει να τελειώσει, να προσπεραστεί και να περάσουμε στην επόμενη φάση όλοι μαζί πάλι».

«Η ένταση θα συμβεί. Αν παραμείνει ή αν λυθεί μεταξύ μας αλλά δεν επικοινωνηθεί στα παιδιά, τότε μένει μια εκκρεμότητα… Και δεν έχει καμία σημασία μετά κανένας πόλεμος έξω από κει, αν το ”εδώ” δεν αποκατασταθεί. Άρα, πρωτίστως με ενδιαφέρει αυτή η ισορροπία», συμπλήρωσε ο ηθοποιός.