Ελένη Χατζίδου: Είναι μια δύσκολη χρονιά για εμάς, στα τέλη Μαΐου θα ξέρουμε τι θα γίνει

Τόσο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην φετινή σεζόν όσο και στο τηλεοπτικό της μέλλον μαζί με τον σύζυγο της, Ετεοκλή Παύλου. αναφέρθηκε η Ελένη Χατζίδου.

Η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια του STAR, το απόγευμα του Σαββάτου, στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Εδώ Tv» στο OPEN και στον δημοσιογράφο Γιώργο Βιολέντη. Η Ελένη Χατζίδου παραδέχτηκε ότι είναι μία δύσκολη χρονιά για την εκπομπή της και σε λίγο καιρό θα γνωρίζει το τηλεοπτικό μέλλον.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η αλήθεια είναι πως είναι μια δύσκολη χρονιά για εμάς. Νομίζω ότι τις δυσκολίες τις έχουμε όλοι, βλέπεις ότι τώρα είναι μια έτσι μια αλλιώς, όλα αλλάζουν και τίποτα δεν είναι σταθερό. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Μην πω ότι σε εμάς υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα», δήλωσε, αρχικά, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια.

«Νομίζω ότι οι συζητήσεις με τον κανάλι για την επόμενη χρονιά ξεκινούν γύρω στον Μάιο, κάπου εκεί. Λήγει το συμβόλαιο, νομίζω ότι είναι γνωστό αυτό, οπότε πιστεύω ότι στα τέλη Μαΐου θα ξέρουμε και τι θα γίνει», πρόσθεσε η Ελένη Χατζίδου.

«Προτιμώ να με έχουν ρωτήσει και να λέω εγώ απευθείας πως το ‘χω στο μυαλό μου, παρά να γίνονται εικασίες και να λένε ότι “στεναχωριούνται πολύ, το ‘χουν πάρει πολύ βαριά” ή “πως να νιώθουν άραγε που ακούν σενάρια”. Προτιμώ να απαντώ εγώ και η αλήθεια είναι ότι δεν με επηρεάζει τίποτα γιατί πραγματικά κοιτάω τη δουλειά μου και το τι θα γίνει», πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ελένη Χατζίδου στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στο OPEN.