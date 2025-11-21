Ετεοκλής Παύλου για Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Αυτό θεωρώ ότι υπογραμμίζει, ότι δεν είναι δικό του λάθος»

«Κατάλαβα ότι δεν πιστεύει τη συγγνώμη τόσο πολύ, κάποια παρατήρηση έχει γίνει», λέει ο Ετεοκλής Παύλου.

Τη δημόσια συγγνώμη που ζήτησε χθες ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μέσα από τον αέρα του «Όπου υπάρχει Ελλάδα», σχολίασαν σήμερα ο Ετεοκλής Παύλου και οι συνεργάτες του στο Breakfast@star.

«Δεν είναι λύση το “από εδώ και πέρα δεν θα μιλάω καθόλου. Με το που τελειώνει η εκπομπή, θα ξαναμιλάω όταν θα φτάνω στο σπίτι μου”, είναι ένα υπονοούμενο», είπε αρχικά ο Ετεοκλής Παύλου.

Ο Ετεοκλής Παύλου είπε στη συνέχεια: «Αυτό που εγώ κατάλαβα είναι ότι δεν πιστεύει τη συγγνώμη τόσο πολύ. Εγώ πιστεύω, χωρίς να ξέρω, από αυτό που άκουσα, ότι κάποια παρατήρηση έχει γίνει.

Δηλαδή, σου λέει ότι εγώ θα πάρω την ευθύνη, θα πω το συγγνώμη, όπως μπορεί να μου είπαν να το πω, αλλά η ευθύνη είναι, δεν είναι η λύση να μην ξαναμιλήσω, είναι τα τεχνικά προβλήματα. Αυτό θεωρώ ότι υπογραμμίζει, ότι δεν είναι δικό μου λάθος. Σου λέει ότι εγώ είπα κάτι, ζητώ συγγνώμη, αλλά το λάθος είναι τεχνικό».