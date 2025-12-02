Media

Ετεοκλής Παύλου κατά Κατερίνας Λάσπα: «Τι εμμονή είναι αυτή, δανεικά της ζητήσαμε για να κάνουμε πρωινή εκπομπή;»

«Κάθεται και αναλύει το πόσο κοστοβόρο είναι κάτι και συνέχεια φταίμε εμείς που την παρεξηγούμε», σχολίασε ο παρουσιαστής
Ετεοκλής Παύλου
Φωτογραφία αρχείου NDP

Δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@star παραχώρησε το πρωί της Τρίτης (02.12.2025) η Κατερίνα Λάσπα, η οποία με τα όσα είπε, έκανε τον Ετεοκλή Παύλου να αντιδράσει στον αέρα.

Ο λόγος που ο Ετεοκλής Παύλου «βγήκε από τα ρούχα του» ήταν γιατί, για ακόμη μία φορά, η Κατερίνα Λάσπα μίλησε για το κόστος που έχει η πρωινή ζώνη.

«Τόση φασαρία για την πρωινή ζώνη που απλά αναλώνεται σε συγκεκριμένες θεματολογίες, ό,τι προσπάθεια και να κάνουν οι συντελεστές και οι παρουσιαστές, δεν βρίσκω τον λόγο γιατί είναι κοστοβόρα και πολύ μικρό αντίκτυπο σε τηλεθέαση», είπε αρχικά η Κατερίνα Λάσπα.

Έτσι, ο Ετεοκλής Παύλου αντέδρασε: «Δεν μπορώ να καταλάβω… Τι εμμονή είναι αυτή με το να ασχολείσαι με το πόσο κοστοβόρα είναι η πρωινή ζώνη και άμα συμφέρει. Λες και είσαι κάποιο στέλεχος που κάνεις τα λογιστικά και τους ισολογισμούς. Πραγματικά, τι εμμονή είναι αυτή; Δανεικά της ζητήσαμε για να κάνουμε πρωινή εκπομπή; Κάθε φορά ακούω έναν ισολογισμό λες και είναι στέλεχος σε κάποιο κανάλι και σου λέει, βγαίνω, δεν βγαίνω».

«Δεν καταλαβαίνω αυτή την εμμονή συνέχεια να κάνει δουλειά στελέχους. Κάθεται και αναλύει το πόσο κοστοβόρο είναι κάτι και συνέχεια φταίμε εμείς που την παρεξηγούμε. Λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακυρώνει τις πρωινές εκπομπές και την πρωινή ζώνη που είναι η ναυαρχίδα ενός σταθμού», συνέχισε.

