Eurovision 2026 – Evangelia: Σαν κεραυνός από το πουθενά ήρθε η φετινή μου συμμετοχή

Για τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό για την Eurovision 2026 μίλησε η Evangelia, που βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η νεαρή τραγουδίστρια, η συμμετοχή αυτή ήρθε… από το πουθενά!

Πιο συγκεκριμένα, η Evangelia δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Στούντιο 4» για την ευκαιρία που θα έχει να πάρει μέρος στον ελληνικό τελικό της Eurovision πως «πάντα έλεγα πως θα στείλω αν πιστεύω ότι έχω τραγούδι. Ε, περίπου 10 μέρες πριν το τέλος της προθεσμίας, μία εβδομάδα, πριν, μας ”έκατσε” το τραγούδι».

«Είναι ένα συναίσθημα που το ακούς και λες… ”μήπως είναι αυτό; Μάλλον αυτό είναι”. Κάπως κοιταζόμασταν, αλλά έγινε σε μια πάρα πολύ αυθόρμητη στιγμή. Που όντως καθόμασταν με την παρέα μετά από το στούντιο, είχαμε κάνει κιόλας δυο τρεις άλλες ιδέες, είχαμε μισή ώρα πριν κάτσουμε να φάμε και είπαμε ”ας κάτσουμε, έτσι για τον χαβαλέ, να παίξουμε κιθάρα και να τραγουδήσουμε λίγο”. Βάλαμε το κινητό να ηχογραφεί και μετά, που μιλούσαμε στο τραπέζι, σκεφτόμασταν μήπως έπρεπε να την τελειώσουμε αυτή την ιδέα», περιγράφει η νεαρή καλλιτέχνης.

«Δεν το έψαχνα και τόσο πολύ, ήρθε κάπως σαν ένας κεραυνός από το πουθενά. Μετά το δουλέψαμε, φέραμε τα κατάλληλα άτομα για να συμπληρώσουμε από στίχους, παραγωγή και τα λοιπά, ο καθένας με την πινελιά του. Περάσαμε πολύ ωραία», πρόσθεσε η Evangelia στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη ενόψει του εθνικού τελικού για την Eurovision 2026.