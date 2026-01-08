Eurovision 2026: Η Tianora που θα διαγωνιστεί στον ελληνικό τελικό αποκαλύπτεται – Κάποιοι λένε ότι είμαι εξωγήινη

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια Tianora πρόκειται να «κονταροχτυπηθεί» με τους άλλους 27 καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό για να μπορέσουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Η νεαρή καλλιτέχνιδα θα ερμηνεύσει το τραγούδι «Anatello» στον ελληνικό τελικό της Eurovision και το απόγευμα της Πέμπτης (08.01.2026) βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» και συστήθηκε στο κοινό. Η τραγουδίστρια παραδέχτηκε αρχικά ότι το όνομα Tianora είναι το καλλιτεχνικό της, ενώ πολλοί τη βλέπουν και την περνούν για εξωγήινη ή AI.

«Το Tianora είναι το καλλιτεχνικό, αλλά με φωνάζουν έτσι και οι γνωστοί μου και οι φίλοι μου», δήλωσε αρχικά.

«Εγώ ασχολούμαι με τη μουσική από 7 χρονών. Ε, οπότε στην ουσία ασχολούμαι 20 χρόνια με τη μουσική. Ξεκίνησα με μουσικές σπουδές, πήγα μουσικό σχολείο, παίζω 9 μουσικά όργανα. Πάντα ήθελα να μαθαίνω όσα πιο πολλά μπορώ, δηλαδή να τα εντάσσω στη μουσική μου, να μαθαίνω νέους ήχους, οπότε πάντα προσπαθώ να παίρνω πολλές πληροφορίες στη μουσική», πρόσθεσε.

Αμέσως μετά, αναφέρθηκε στο κομμάτι με το οποίο ευελπιστεί να πάρει την πρόκριση για τον διεθνή διαγωνισμό.

«Αυτό το τραγούδι έχει μέσα το στοιχείο της Ελλάδας, προφανώς, γιατί θέλω να φέρω την ενέργεια που έχει ο τόπος μας. Έχει ελληνικό στίχο και το συνδυάζω με σύγχρονο ήχο. Οπότε στην ουσία θέλω να φέρω στο τώρα την Ελλάδα. Γιατί κάπου νομίζω πως ξεθωριάζει αυτό και θέλω να το φέρω στο τώρα», είπε για το τραγούδι «Anatello».

«Θεωρώ ότι απλά γράφουμε και δε νιώθουμε τη μουσική. Δε θέλουμε να γράψουμε ιστορία με τη μουσική. Γενικά συνδυάζω όλη αυτή την κουλτούρα, έχω σπουδάσει βυζαντινή μουσική, οπότε εντάσσω και τέτοια γυρίσματα μέσα», είπε ακόμα.

Στη συνέχεια, η Tianora εξήγησε πώς προέκυψε η συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό.

«Προέκυψε με έναν τρόπο πολύ ξαφνικό, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όταν άκουσα το κομμάτι και λέω “παιδιά ναι, πάμε” και ευγνωμονώ πάρα πολύ την ομάδα μου, τους Elements, γιατί κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Στην ουσία με άκουσε ο παραγωγός μου στο Instagram από ένα story και λέει κατευθείαν στη Τζο που είναι και συνεργάτιδά μου μέσα στην ομάδα “θέλω να στείλω κομμάτι στην Tianora και τα λοιπά για τη Eurovision” και μετά γράψαμε όλοι μαζί το κομμάτι», δήλωσε η νεαρή καλλιτέχνιδα.

«Η αλήθεια είναι ότι θέλω να το ζήσω, μ’ αρέσει πάρα πολύ που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία και να το κάνω με αυθεντικότητα, με την ταυτότητά μου, να τιμήσω τον τόπο μου. Σίγουρα υπάρχει άγχος προετοιμασίας γιατί έχω ένα θέμα με τον έλεγχο γενικά. Θέλω να περνάνε όλα απ’ τα χέρια μου, απ’ τα μάτια μου, να μπορώ να βάζω πάντα τη δική μου νότα γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο δικός μου κόσμος είναι κάτι νέο. Γιατί προσπαθώ να συνδυάσω το αρχέγονο με το γαλαξιακό και δεν είναι απλό τώρα κάποιος να το γνωρίζει αυτό, πρέπει να τον φέρω στον κόσμο μου, να τον κάνω να το καταλάβει», πρόσθεσε η Tianora.

Παράλληλα, σχολίασε και την ιδιαίτερη εξωτερική της εμφάνιση, αναφέροντας ότι κάποιοι την αποκαλούν «εξωγήινη» ή «ΑI».

«Βασικά, κάποιοι με βλέπουνε και λένε “αυτή είναι εξωγήινη”, πάντα ακούω αυτό. Είναι AI. Όλοι νομίζουν ότι είμαι AI», δήλωσε, προσθέτοντας: «Πολλές φορές οι άνθρωποι μπερδεύονται και εκεί που έχουνε μία ταυτότητα και απολαμβάνουνε τον ήχο τους, τη μουσική τους, το στιλ τους, ξαφνικά αρχίζουν να ακούνε όλες τις γνώμες, φεύγουν εκτός φυγόκεντρου, να το πούμε πιο απλά στη γλώσσα μου και μπερδεύονται και φεύγουν εκτός. Θεωρώ ότι αυτός που υποστηρίζει την ταυτότητά του και φέρνει κάτι διαφορετικό, σίγουρα είναι προτέρημα.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου να πείσω, γιατί ο κόσμος όπως και να ‘χει καταλαβαίνει τι είναι αυθεντικό και ποιος προσποιείται. Και δεν το λέω εγωιστικά», δήλωσε ακόμα.

«Θεωρώ ότι στο εξωτερικό αυτό που φέρω είναι πιο mainstream. Απλά δεν έχει έρθει τόσο πολύ εδώ. Δηλαδή καλλιτέχνιδες όπως η Loreen ε… ασχολούνται με το spirituality κομμάτι. Οπότε εκεί τους είναι πιο γνώριμο», δήλωσε στη συνέχεια η Tianora.