Eurovision 2026: Η Βιέννη θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό

Η ανακοίνωση για το πότε και το πού θα διεξαχθούν οι ημιτελικοι και ο τελικός
Ο JJ νικητής της Eurovision 2025
AP Photo/Martin Meissner

Η Βιέννη είναι η επόμενη πόλη που θα φιλοξενήσει τον 70ό Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision για το 2026, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του φορέα του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, ο δεύτερος την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ο μεγάλος τελικός το Σάββατο, 16 Μαΐου 2026 στο Wiener Stadthalle, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα της Αυστρίας.

 

Μετά τη νίκη του αυστριακού τραγουδιστή JJ με το τραγούδι “Wasted Love” την περασμένη άνοιξη στη Βασιλεία της Ελβετίας, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στην Αυστρία, με την πρωτεύουσα της χώρας να επικρατεί του Ίνσμπρουκ.

Πρόκειται για την τρίτη φορά που η αυστριακή πρωτεύουσα θα φιλοξενήσει τον θεσμό, μετά το 1967 και το 2015, γεγονός που την κατατάσει στην 4η θέση στον πίνακα των πόλεων που έχουν φιλοξενήσει τις περισσότερες φορές τη Eurovision, μαζί με την Κοπεγχάγη, το Μάλμε και τη Στοκχόλμη.

Ο JJ (Γιοχάνες Πίετς) είναι ο τρίτος αυστριακός καλλιτέχνης που κατακτά τη Eurovision, μετά την Κοντσίτα Βουρστ το 2014 και τον Ούντο Γιούργκενς το 1966.

