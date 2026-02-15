Eurovision 2026: Οι λαμπερές παρουσίες στον ελληνικό τελικό

Το βράδυ της Κυριακής (15.02.2026) θα γίνει ο μεγάλος ελληνικός τελικός για την ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης.

Από νωρίς λαμπερά πρόσωπα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο «Πειραιώς 260», όπου θα διεξαχθεί η λαμπερή βραδιά. Ανάμεσά τους ήταν η Κατερίνα Στικούδη, η Δάφνη Μπόκοτα με τον γιο της, Νίκο Κοσώνα, ο Αποστόλης Τότσικας με τη Ρούλα Ρέβη και τα παιδιά τους και πολλοί άλλοι λάτρεις της Eurovision.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι 14 καλλιτέχνες που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς για την εθνική συμμετοχή στη Eurovision, ζεσταίνουν τις φωνές τους και τα χορευτικά τους, με σκοπό να δώσουν την ψυχή τους στην πίστα του Sing for Greece και να εξασφαλίσουν τον «χρυσό εισιτήριο» για τη Βιέννη, όπου θα γίνει και ο 70ός διαγωνισμός.

Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από την ΕΡΤ1, ενώ το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει τον τελικό και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX, με παροχές προσβασιμότητας. Την παρουσίαση έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία της βραδιάς υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων στον τελικό είναι: