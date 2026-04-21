Media

Eurovision 2026: Τα πρόσωπα – έκπληξη στο πλευρό του Akyla στη σκηνή και το video game για το Ferto

Ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση, στον Α' Ημιτελικό της Eurovision, την Τρίτη 12 Μαΐου
Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής συμμετοχής στη φετινή Eurovision, Akylas και ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός / EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνα Μπόλαρη

Άρωμα Eurovision «απλώθηκε» στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ την Τρίτη (21.04.2026). Ο Akylas και ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησαν για τον διαγωνισμό στο πλαίσιο της Press Day που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Eurovision, Akylas και ο creative director της ελληνικής συμμετοχής, Φωκάς Ευαγγελινός, άνοιξαν τα χαρτιά τους για την παρουσίαση του «Ferto» στη σκηνή του Wiener Stadthalle τον Μάιο.

Από την πλευρά του, ο Φωκάς Ευαγγελινός αποκάλυψε ότι στη σκηνή της Eurovision, τον Ακύλα θα πλαισιώνουν οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Καρυπίδης.

Τους δημοσιογράφους περίμενε και άλλη έκπληξη, καθώς ο Akylas και το τραγούδι «Ferto» έχουν το δικό τους ηλεκτρονικό παιχνίδι.

Πρόκειται για ένα Arcade Game, εμπνευσμένο από τον ρυθμό και την αισθητική της φετινής ελληνικής συμμετοχής, όπου οι χρήστες καλούνται να βοηθήσουν τον Akyla να αποφύγει τα εμπόδια που συναντάει στον δρόμο προς τη Βιέννη και τον μεγάλο τελικό της Eurovision.

To παιχνίδι είναι διαθέσιμο online μέσα από το desktop και φορητές συσκευές, ΕΔΩ.

EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνα Μπόλαρη
EUROKINISSI
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνα Μπόλαρη

Υπενθυμίζεται ότι ο Akylas θα εμφανιστεί στην 4η θέση, στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, την Τρίτη 12 Μαΐου.

EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνα Μπόλαρη

Στον σχολιασμό των δύο Ημιτελικών και του Τελικού θα βρίσκονται για άλλη μία χρονιά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision συμμετέχουν 35 χώρες, από τις οποίες οι πέντε συμμετέχουν απευθείας στον Μεγάλο Τελικό, δηλαδή οι λεγόμενες «Big Four» (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία), καθώς και η διοργανώτρια Αυστρία.

Στον Α’ Ημιτελικό εμφανίζονται και ψηφίζουν, η Γερμανία και η Ιταλία, ενώ στον Β’ Ημιτελικό η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστρία.

Τα τραγούδια που θα προκριθούν στον Τελικό, καθορίζονται από την ψήφο του κοινού και των Κριτικών Επιτροπών. Το κοινό στην Ελλάδα θα μπορεί να ψηφίσει με τηλεφωνική κλήση, μέσω SMS ή online στο www.esc.vote.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
133
100
78
68
Newsit logo
Newsit logo