Εβελίνα Νικόλιζα για Ναταλία Γερμανού: «Δεν μπορείς να δέχεσαι από ευγνωμοσύνη κακές συμπεριφορές

«Από έναν άνθρωπο [Ναταλία Γερμανού] που σε πολλές συνεντεύξεις έχει πει “Είμαι πολύ δύσκολη στις συνεργασίες μου”, έχουν βγει άλλοι άνθρωποι κι έχουν πει ότι πέρασα πολύ δύσκολα στη συγκεκριμένη συνεργασία, ξαφνικά είμαι εγώ κακιά που είπα ότι πέρασα δύσκολα στη συγκεκριμένη συνεργασία;» ανέφερε αρχικά η Εβελίνα Νικόλιζα

Η Εβελίνα Νικόλιζα ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή «Fashion Snap» στο Youtube όπου μίλησε για όλα. Η γνωστή Youtuber και τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην τοποθέτηση που είχε κάνει για τη συνεργασία της με την Ναταλία Γερμανού στον Alpha, η οποία και σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στις τηλεοπτικές εκπομπές.

«Δεν προχώρησαν τα δοκιμαστικά στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη αλλά επικοινωνεί μαζί μου η Ναταλία Γερμανού, που με είχε δει στα social και μου είπε “θα ήθελα να συνεργαστούμε”, έκανα και εκεί δοκιμαστικό και προχώρησε. Και μετά αυτή η συνεργασία προχώρησε για τέσσερα χρόνια. Έμαθα πολλά από εκεί. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι… Είχαμε και πολύ καλές στιγμές. Είχαμε και κάποιες δύσκολες στιγμές. Ξέρεις τι; Δεν μου αρέσει, επειδή το έχω δει πολύ να γίνεται αυτό τον καιρό στην τηλεόραση.

Καταρχάς είδα ότι στοχοποιούνται πάρα πολύ, οι άνθρωποι που βγαίνουν να πουν μια αλήθεια τους. Που είτε αρέσει στους άλλους, είτε δεν αρέσει, αυτή είναι ρε παιδιά. Εγώ είπα την αλήθεια μου. Σε μία συνέντευξη, σε ένα podcast, δεν θυμάμαι, γιατί έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις. Και μετά από αυτό είδα πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να μην…

Η αλήθεια μου είναι ότι δεν είπα πάρα πολλές λεπτομέρειες. Είπα ότι πέρασα και δύσκολα και ότι η συνεργασία μου και η σχέση μου με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, την Ναταλία Γερμανού, έχει κλείσει. Σαν μία εταιρεία που έκλεισε και σφράγισε τα βιβλία της. Από εκεί και πέρα άκουσα ότι “να βγεις να μας πεις τι ακριβώς έχει γίνει” και “δεν μπορείς να πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα”. Από έναν άνθρωπο που σε πολλές συνεντεύξεις έχει πει “Είμαι πολύ δύσκολη στις συνεργασίες μου”, έχουν βγει άλλοι άνθρωποι κι έχουν πει ότι πέρασα πολύ δύσκολα στη συγκεκριμένη συνεργασία και ξαφνικά είμαι εγώ κακιά που είπα ότι πέρασα δύσκολα στη συγκεκριμένη συνεργασία;» ανέφερε αρχικά η Εβελίνα Νικόλιζα.

Και συμπλήρωσε: «Είδα πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι με έχουν πιάσει εκτός τηλεόρασης να με ρωτήσουν για κουτσομπολιά για να μάθουν, και γιατί το ξέρουν και γελάνε με αυτό, στην τηλεόραση να σκίζουν τα ρούχα τους και να λένε “είναι ντροπή, γιατί ένας άνθρωπος να πει έτσι, αυτό είναι αχαριστία”.

Και όταν είδα και τον Γιώργο Λιάγκα συγκεκριμένα να λέει ότι “η αγαπητή κυρία Νικόλιζα να κάνει μόκο γιατί δεν είμαστε όλοι ίσα και όμοια”, εγώ σε ένα χώρο που στα αλήθεια δεν είναι όλοι ίσα και όμοια, δεν έχω θέση, δεν τη θέλω τη θέση μου εκεί. Αλήθεια στο λέω αυτό. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σεβασμός. Και είχε υπάρξει ένα τεράστιο θέμα σε κάποια φάση που είχε μιλήσει ο Γιώργος Νταλάρας άσχημα σε έναν δημοσιογράφο.

Και πάλι είχε συζητηθεί το αν είμαστε όλοι ίσα και όμοια. Εγώ θα σεβαστώ τον Γιώργο Νταλάρα, όσο θα σεβαστώ τον 20χρονο δημοσιογράφο. Εμένα για να χάσει κάποιος το σεβασμό μου, ξεκινάω σεβόμενη όλους τους ανθρώπους. Για να χάσει κάποιος το σεβασμό μου θέλει πολλή προσπάθεια. Δεν θα σεβαστώ κάποιον περισσότερο επειδή είναι πετυχημένος στη δουλειά του» συμπλήρωσε η γνωστή Youtuber.

Για το αν πιστεύει ότι έκλεισε η πόρτα της τηλεόρασης μετά από αυτή την τοποθέτηση για την Ναταλία Γερμανού, η Εβελίνα Νικόλιζα απάντησε: «Εγώ έκανα αυτή την τοποθέτηση αφού μέσα μου έκλεισα ήδη την πόρτα της τηλεόρασης. Γιατί την έκανα; Γιατί νομίζω ότι η μικρή Εβελίνα θα θαύμαζε πάρα πολύ τη μεγάλη Εβελίνα που έχει το θάρρος της γνώμης της. Και όταν έχει μία πολύ συγκεκριμένη άποψη για κάποιον, τη λέει και δεν φοβάται. Εγώ δεν θέλω να φοβάμαι. Ούτε θέλω να νιώθω ότι… γιατί υπάρχει μια αίσθηση που περνάει από τις ελληνικές οικογένειες και το είδα να συζητιέται το ότι όταν κάποιος σου δίνει μια δουλειά, οφείλεις να είσαι έτσι και αν πεις οτιδήποτε είσαι αχάριστος.

Όταν κάποιος σου δίνει μία δουλειά, δεν σου χαρίζει μια δουλειά. Σου δίνει μία δουλειά γιατί κι εσύ του κάνεις τη δουλειά του. Αυτή είναι μια σχέση πάρε-δώσε. Οπότε, δεν μπορείς από ευγνωμοσύνη ούτε να δέχεσαι κακές συμπεριφορές, ούτε να τις καταπίνεις μετά και να είσαι τραλαλά τριλαλό επειδή κάποιος μου έδωσε μία δουλειά. Γι’ αυτό και μίλησα. Και ήξερα ότι και θα τα ακούσω, που τα άκουσα πάρα πολύ, ήξερα ότι μπορεί και κάποιες πόρτες να κλείσουν, οπότε… Έχει σημασία για μένα ότι το ‘κανα. Εγώ ένιωσα πολύ σωστή με τον εαυτό μου».

«Η σχέση μου με τη Ναταλία είναι σαν μια εταιρεία που έκλεισε»

Η Εβελίνα Νικόλιζα είχε βρεθεί καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Νεφέλης Μεγκ τον Απρίλιο του 2025 και είχε πει: «Έκανε τον κύκλο του, πέρασα και ωραία σε αυτή την εκπομπή, πέρασα και δύσκολα για να μην ξανανοίξω ένα θέμα το οποίο επί της ουσίας άνοιξε και έκλεισε τώρα πολύ πρόσφατα».

Στη συνέχεια, η Εβελίνα Νικόλιζα συμφώνησε με όσα δήλωσε πρόσφατα ο Δημήτρης Πανόπουλος για το προφίλ της Ναταλίας Γερμανού και τις σχέσεις της με τους συνεργάτες της. «Με ό,τι είπε ο Δημήτρης Πανόπουλος συντάσσομαι 100% μαζί του γιατί ήμουν εκεί και τα έζησα κι εγώ. Η σχέση μου με τη Ναταλία είναι σαν μια εταιρεία που έκλεισε, νομίζω ό,τι είχα να πω το είπα όταν έπρεπε, σε αυτούς που έπρεπε», σημείωσε.

Ο Γιώργος Λιάγκας είχε σχολιάσει τότε για την Youtuber: «Όταν λέει η συμπαθέστατη κα Νικόλιζα ότι δεν υπάρχουν ντιβιλίκια και βεντετιλίκια στους Weekenders, προφανώς… Γιατί στη φετινή εκπομπή -συγγνώμη για τους συναδέλφους, είναι εξαιρετικοί- δεν υπάρχει σταρ σαν τη Ναταλία Γερμανού. Δεν είμαστε όλοι ίσιοι και όμοια και κάποιοι νεότεροι πρέπει να σέβονται την αξία και την πορεία κάποιων παλαιότερων.

Δεύτερον, αυτό το πορτάκι που ανοίγει, είναι επικίνδυνο. Και πιστέψτε με εμένα δεν θα με βρείτε στο πορτάκι αυτό. Είναι επικίνδυνο να βγούμε όλοι και να πούμε για συνεργασίες χρόνων πριν… Συνέβαιναν και με ανθρώπους παλιότερα που δεν τους ξέρει ο κόσμος. Το χειρότερο μπούλινγκ μάς το έκαναν αρχισυντάκτες και διευθυντές που αν σας πούμε τα ονόματα, δεν τα ξέρετε. Δυνάστες! Έχω φάει χαστούκι σε αίθουσα σύνταξης από αρχισυντάκτη! Τι να κάνω; Ήμουν νεούδι. Αν ανοίξουμε όλοι αυτήν την κερκόπορτα, το μόνο που θα κάνουμε είναι κακό στον χώρο μας. Αν υπάρχει πραγματικά κακοποιητική συμπεριφορά, πας εκείνη την ώρα και το λήγεις. Ειδικά τώρα πια, που υπάρχει τεράστια ευαισθησία, λύνονται τα θέματα. Ξαφνικά βαράμε μία Ναταλία και δε νομίζω ότι είναι σωστό».