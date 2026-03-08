Έχω παιδιά – επόμενα επεισόδια: Ένα δώρο της Ιωάννας στη Χαρά προκαλεί απίστευτη αναστάτωση στο Παγκράτι

Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις περιμένουν κι αυτήν την εβδομάδα τους ήρωες της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά» που προβάλλεται από τη Δευτέρα 09 έως την Πέμπτη 10 Μαρτίου στις 20:50, στο MEGA.

Ένα δώρο της Ιωάννας στη Χαρά προκαλεί απίστευτη αναστάτωση στο Παγκράτι. Μέσα σε όλα, ο Μιχάλης έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο μυστικό από το παρελθόν του. Ο Σταύρος προετοιμάζεται πυρετωδώς για ένα σχολικό reunion, ελπίζοντας να εντυπωσιάσει μια παλιά του συμμαθήτρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχω παιδιά – Δευτέρα 09 Μαρτίου

Επεισόδιο 12 – «Δώρα»: Ένα δώρο της Ιωάννας στη Χαρά προκαλεί απίστευτη αναστάτωση στο Παγκράτι. Η Σάρα και ο Μιχάλης ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου να το «εξαφανίσουν» πριν το δει η μικρή τους κόρη, την ίδια στιγμή που η Ιωάννα επιχειρεί κι εκείνη να το πάρει πίσω. Μέσα σε όλα, ο Μιχάλης έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο μυστικό από το παρελθόν του.

Έχω παιδιά – Τρίτη 10 Μαρτίου

Επεισόδιο 13 – «Προθεσμίες»: Ο εφιάλτης κάθε γονιού γίνεται πραγματικότητα: ο Μιχάλης και η Σάρα ξεχνούν την προθεσμία πληρωμής για το μπαλέτο της Χαράς με αποτέλεσμα να μείνει εκτός μαθήματος. Παράλληλα, ο Σταύρος προετοιμάζεται πυρετωδώς για ένα σχολικό reunion, ελπίζοντας να εντυπωσιάσει μια παλιά του συμμαθήτρια. Η Σάρα και η Ιωάννα μεταφέρουν την αντιπαλότητά τους στα γήπεδα του τένις και o ανταγωνισμός τους ξεπερνά κάθε όριο.

Έχω παιδιά – Πέμπτη 12 Μαρτίου

Επεισόδιο 14 – «Καθαρίστρια»: Μια καθαρίστρια για βοήθεια στο σπίτι μοιάζει με σωτήρια λύση, αλλά για τον Μιχάλη είναι η αρχή ενός νέου μαρτυρίου. Ενώ η Σάρα ανυπομονεί για λίγη ξεκούραση, ο ψυχαναγκαστικός με την τάξη Μιχάλης φτάνει στα όρια της παράνοιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, ο Στεφ και η Σόφη προσπαθούν να δημιουργήσουν τα απόλυτα «inspiring» Chenua moments για την πιο Gen Z μπύρα. Ο Σταύρος παθαίνει κρίση FOMO (Fear Of Missing Out), πεπεισμένος πως όποτε γίνεται κάτι διασκεδαστικό στο γραφείο εκείνος λείπει.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης.

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026