Έχω παιδιά – επόμενα επεισόδια: Η Σάρα και ο Μιχάλης αποφασίζουν να κόψουν τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων

Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις περιμένουν κι αυτήν την εβδομάδα τους ήρωες της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά» που προβάλλεται με νέο διπλό επεισόδιο την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA.

Επεισόδιο 5 – «Αναμνήσεις»: Η Σάρα και ο Μιχάλης έρχονται αντιμέτωποι με το υπαρξιακό άγχος κάθε γονιού: «Τι θα θυμούνται τα παιδιά μας από την παιδική τους ηλικία;». Στην προσπάθειά τους να χτίσουν το τέλειο οικογενειακό άλμπουμ, συνειδητοποιούν πως οι καλύτερες στιγμές δεν προγραμματίζονται. Η Ιωάννα και ο Έκτορας προσπαθούν να ανακαλύψουν την πηγή της ευτυχίας του Μαξιμιλιανού. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος συνοδεύει τη Στέλλα στον γιατρό για έναν τυπικό υπέρηχο, αλλά καταλήγει να κάνει μια αποκάλυψη για τη δική του υγεία που τον αναστατώνει.

Επεισόδιο 6 – «Υποσχέσεις»: Τα «θα δούμε» και «από Δευτέρα» δεν είναι λύση, καθώς η Σάρα και ο Μιχάλης αποφασίζουν να κόψουν τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Η προσπάθειά τους να είναι ειλικρινείς με τον Τάσο και τη Χαρά αποδεικνύεται μια απαιτητική πρόκληση. Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα παίρνει τη μεγάλη απόφαση να πιάσει δουλειά, φέρνοντας τα πάνω-κάτω στις ισορροπίες της οικογένειας. Τέλος, ο Σταύρος, μέσα στην ανασφάλειά του, βάζει στόχο να πείσει τον Τόνι να κάνει ασφάλεια υγείας.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης.

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026