Έχω παιδιά – επόμενα επεισόδια: Η Σάρα και ο Μιχάλης αποφασίζουν να κόψουν τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων

Η Ιωάννα παίρνει τη μεγάλη απόφαση να πιάσει δουλειά
Βασίλης Μαυρογεωργίου και Ευγενία Σαμαρά
Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου και η Ευγενία Σαμαρά

Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις περιμένουν κι αυτήν την εβδομάδα τους ήρωες της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά» που προβάλλεται με νέο διπλό επεισόδιο την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00, στο MEGA.

Τα «θα δούμε» και «από Δευτέρα» δεν είναι λύση, καθώς η Σάρα και ο Μιχάλης αποφασίζουν να κόψουν τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Η προσπάθειά τους να είναι ειλικρινείς με τον Τάσο και τη Χαρά αποδεικνύεται μια απαιτητική πρόκληση.

Έχω παιδιά – Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 

Επεισόδιο 5 – «Αναμνήσεις»: Η Σάρα και ο Μιχάλης έρχονται αντιμέτωποι με το υπαρξιακό άγχος κάθε γονιού: «Τι θα θυμούνται τα παιδιά μας από την παιδική τους ηλικία;». Στην προσπάθειά τους να χτίσουν το τέλειο οικογενειακό άλμπουμ, συνειδητοποιούν πως οι καλύτερες στιγμές δεν προγραμματίζονται. Η Ιωάννα και ο Έκτορας προσπαθούν να ανακαλύψουν την πηγή της ευτυχίας του Μαξιμιλιανού. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος συνοδεύει τη Στέλλα στον γιατρό για έναν τυπικό υπέρηχο, αλλά καταλήγει να κάνει μια αποκάλυψη για τη δική του υγεία που τον αναστατώνει.

Επεισόδιο 6 – «Υποσχέσεις»: Τα «θα δούμε» και «από Δευτέρα» δεν είναι λύση, καθώς η Σάρα και ο Μιχάλης αποφασίζουν να κόψουν τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Η προσπάθειά τους να είναι ειλικρινείς με τον Τάσο και τη Χαρά αποδεικνύεται μια απαιτητική πρόκληση. Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα παίρνει τη μεγάλη απόφαση να πιάσει δουλειά, φέρνοντας τα πάνω-κάτω στις ισορροπίες της οικογένειας. Τέλος, ο Σταύρος, μέσα στην ανασφάλειά του, βάζει στόχο να πείσει τον Τόνι να κάνει ασφάλεια υγείας.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης.

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

