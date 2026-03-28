Έχω παιδιά – επόμενα επεισόδια: Η Σάρα και ο Μιχάλης ξεκινούν έναν διαγωνισμό για να δουν ποιος δικαιούται να βγει μόνος

Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις περιμένουν κι αυτήν την εβδομάδα τους ήρωες της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά» που προβάλλεται από τη Δευτέρα 30 έως την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 20:50, στο MEGA.

Μια έξοδος κατά μόνας δεν είναι ποτέ απλή υπόθεση. Η Σάρα και ο Μιχάλης ξεκινούν έναν αδυσώπητο διαγωνισμό συγκέντρωσης «πόντων» για να αποφασίσουν ποιος από τους δύο δικαιούται να βγει επιτέλους από το σπίτι χωρίς την υπόλοιπη οικογένεια. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος, ως ο απόλυτος ειδικός στην έρευνα αγοράς, αναλαμβάνει να βοηθήσει τη Στέλλα στην επιλογή του ιδανικού καροτσιού.

Έχω παιδιά – Δευτέρα 30 Μαρτίου

Επεισόδιο 20 – «Κανονίσματα»: Μια έξοδος κατά μόνας δεν είναι ποτέ απλή υπόθεση. Η Σάρα και ο Μιχάλης ξεκινούν έναν αδυσώπητο διαγωνισμό συγκέντρωσης «πόντων» για να αποφασίσουν ποιος από τους δύο δικαιούται να βγει επιτέλους από το σπίτι χωρίς την υπόλοιπη οικογένεια. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος, ως ο απόλυτος ειδικός στην έρευνα αγοράς, αναλαμβάνει να βοηθήσει τη Στέλλα στην επιλογή του ιδανικού καροτσιού – μια αποστολή που αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη από όσο φανταζόταν. Παράλληλα, στην Chenua, ο Στεφ και η Σόφη πασχίζουν να ανακαλύψουν το πιο επιδραστικό TikTok Challenge για την Gen Z μπύρα τους.

Έχω παιδιά – Τρίτη 31 Μαρτίου

Επεισόδιο 21 – «Αδερφικοί τσακωμοί»: Η κλασική ενοχή κάθε γονιού στοιχειώνει τη Σάρα, όταν συνειδητοποιεί πως δεν έχει αφιερώσει τον ίδιο χρόνο στο δεύτερο παιδί της, τη Χαρά. Αποφασίζει, λοιπόν, να της φτιάξει το καλύτερο άλμπουμ φωτογραφιών, με αποτελέσματα που αγγίζουν την υπερβολή. Στο γραφείο, ο Σταύρος βάζει στόχο να δημιουργήσει ένα προσωπικό «ησυχαστήριο» για τον Μιχάλη μέσα στο Urbanic, έναν χώρο όπου ο φίλος του θα μπορεί να ανασάνει μακριά από όλους και όλα. Την ίδια στιγμή, ο Στεφ και η Σόφη θέτουν έναν νέο, φιλόδοξο στόχο: να εξασφαλίσουν για την Chenua μια διεθνή πιστοποίηση ευεξίας.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης.

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026