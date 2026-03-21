Έχω παιδιά – επόμενα επεισόδια: Μια μεγάλη κακοκαιρία εγκλωβίζει την οικογένεια Πολίτη στο σπίτι

Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις περιμένουν κι αυτήν την εβδομάδα τους ήρωες της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά» που προβάλλεται από τη Δευτέρα 23 έως την Τετάρτη 25 Μαρτίου στις 20:50, στο MEGA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχω παιδιά – Δευτέρα 23 Μαρτίου

Επεισόδιο 17 – «Στερεότυπα»: Μπορεί ένα χρώμα να προκαλέσει οικογενειακή κρίση; Όταν ο κυρ-Στέλιος πείθει τον Τάσο να απαρνηθεί την αγαπημένη του μπλούζα επειδή είναι ροζ, η Σάρα και ο Μιχάλης αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο να καταρρίψουν τα έμφυλα στερεότυπα.

Παράλληλα, ο Έκτορας εφαρμόζει τις πιο προχωρημένες τεχνικές αυτοβελτίωσης για να απαλλάξει τον Σταύρο από το εργασιακό άγχος, ενώ οι νέοι γείτονες της οικογένειας συστήνονται με τον πιο θορυβώδη τρόπο: ως αδιόρθωτα «party animals».

Έχω παιδιά – Τρίτη 24 Μαρτίου

Επεισόδιο 18 – «Αδερφικοί τσακωμοί»: Ο Τάσος και η Χαρά δε μιλιούνται έπειτα από έναν τσακωμό και οι γονείς τους επιστρατεύουν όλη τους τη διπλωματία για να φέρουν τη συμφιλίωση, πριν η κατάσταση βγει οριστικά εκτός ελέγχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, ο Σταύρος αισθάνεται τα πρώτα βέλη του έρωτα για ένα πρόσωπο «απαγορευμένο»: την αδερφή του Τόνι! Ο Στεφ και η Σόφη αποφασίζουν να μετατρέψουν το γραφείο της Chenua σε τροπική ζώνη, φέρνοντας τη φύση στον εργασιακό χώρο.

Έχω παιδιά – Τετάρτη 25 Μαρτίου

Επεισόδιο 19 – «Κλεισμένοι στο σπίτι»: Μια μεγάλη κακοκαιρία εγκλωβίζει την οικογένεια Πολίτη στο σπίτι, μετατρέποντας το σαλόνι σε πεδίο δοκιμασίας για τα νεύρα και τη δημιουργικότητά τους. Παράλληλα, η Ιωάννα και ο Έκτορας αισθάνονται να απειλούνται από την «έξυπνη» τεχνολογία του σπιτιού τους.

Η Στέλλα βρίσκεται περιορισμένη στο σπίτι της, έχοντας για παρέα τον Σταύρο, αλλά και έναν άγνωστο που γνώρισε τυχαία στην παιδική χαρά. Θα αποδειχθεί η καταιγίδα έξω λιγότερο επικίνδυνη από την αμήχανη συγκατοίκηση;

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης.

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026