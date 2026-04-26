Έχω παιδιά – επόμενα επεισόδια: Ο δάσκαλος θεάτρου εξαίρει το ταλέντο του Τάσου στην υποκριτική

Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις περιμένουν κι αυτήν την εβδομάδα τους ήρωες της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά». Τα νέα επεισόδια θα προβληθούν τη Δευτέρα 27 Απριλίου και την Τρίτη 28 Απριλίου στις 20:50, στο MEGA.

Έχω παιδιά – Δευτέρα 27 Απριλίου

Επεισόδιο 25 – «Ξένες γλώσσες»: Οι ενοχές του Μιχάλη και της Σάρας «χτυπούν κόκκινο» όταν συνειδητοποιούν πως ο Τάσος υστερεί σε σχέση με τους συνομηλίκους του στις ξένες γλώσσες και αποφασίζουν πως πρέπει να ξεκινήσει μαθήματα Αγγλικών. Την ίδια ώρα στο Urbanic, ο Τόνι ζητά περισσότερα βιωματικά άρθρα με clickbait τίτλους και ο Μιχάλης με τη βοήθεια του Σταύρου προσπαθεί να ανταποκριθεί στην αποστολή. Τέλος, η Ιωάννα κάνει την έκπληξη και ζητά για πρώτη φορά τη βοήθεια της Σάρας.

Έχω παιδιά – Τρίτη 28 Απριλίου

Επεισόδιο 26 – «Περιφάνια»: Ο δάσκαλος θεάτρου εξαίρει το ταλέντο του Τάσου στην υποκριτική, προκαλώντας κύματα υπερηφάνειας στη Σάρα και τον Μιχάλη, που βλέπουν πλέον στο πρόσωπο του γιου τους έναν μελλοντικό star.

Παράλληλα, η Χαρά, αποφασισμένη να διορθώσει μια αδικία στο σχολείο, επιστρατεύει τα «μεγάλα μέσα»: τη γιαγιά της και δικηγόρο της οικογένειας. Στην Chenua, η Σάρα προσπαθεί να κερδίσει την προσοχή του Στέφ και της Σόφης, μιλώντας στην Gen Z γλώσσα τους, δηλαδή μέσα από ένα βίντεο.

Γκεστ επεισοδίου: Νίκος Μουτσινάς

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης.

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026