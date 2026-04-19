Έχω παιδιά – επόμενα επεισόδια: Ο Τάσος και η Χαρά πρέπει να μείνουν μακριά από κάθε λογής γλυκό για 48 ώρες

Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις περιμένουν κι αυτήν την εβδομάδα τους ήρωες της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά». Τα νέα επεισόδια θα προβληθούν τη Δευτέρα 20 Απριλίου και την Τρίτη 21 Απριλίου στις 20:50, στο MEGA.

Αυτή την εβδομάδα, η οικογένεια Πολίτη έρχεται αντιμέτωπη με ξενόφερτα έθιμα, κινηματογραφικές φιλοδοξίες και οικονομικές επενδύσεις που φέρνουν «παγωμένα» χαμόγελα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχω παιδιά – Δευτέρα 20 Απριλίου

Επεισόδιο 23 – «Οδοντίατρος»: Η Σάρα και ο Μιχάλης πασχίζουν να πείσουν τον Τάσο να καθίσει στην καρέκλα του οδοντιάτρου, καθώς ο πόνος στο δόντι του δεν αφήνει περιθώρια αναβολής. Ο Μιχάλης και ο Σταύρος θα γίνουν κομπάρσοι στην αγαπημένη τους αστυνομική σειρά. Παράλληλα, η Ιωάννα, πιστή στις τάσεις των celebrities, αναλαμβάνει με τον δικό της πληθωρικό τρόπο τη διοργάνωση ενός εντυπωσιακού Gender Reveal Party για τη Στέλλα.

Guest επεισοδίου: Χρήστος Λούλης και Λένα Παπαληγούρα

Έχω παιδιά – Τρίτη 21 Απριλίου

Επεισόδιο 24 – «Γλυκά»: Ένας νέος κανόνας επιβάλλεται στο σπίτι: ο Τάσος και η Χαρά πρέπει να μείνουν μακριά από κάθε λογής γλυκό για 48 ώρες. Η Σάρα και ο Μιχάλης προσπαθούν να τον τηρήσουν, όμως η αποστολή αποδεικνύεται ακατόρθωτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Urbanic, ο Σταύρος αναλαμβάνει την τεχνολογική αναβάθμιση του γραφείου, αναζητώντας την εταιρεία που θα αντικαταστήσει τους αρχαίους υπολογιστές. Τέλος, ο Έκτορας βλέπει τα οικονομικά του πλάνα να καταρρέουν, όταν το fund στο οποίο επένδυσε όλες του τις οικονομίες… παγώνει.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης.

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026