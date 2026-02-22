Έχω παιδιά – επόμενα επεισόδια: Όταν η Χαρά πιάνεται να λέει ψέματα, ο Μιχάλης και η Σάρα ξεκινούν μια επιχείρηση

Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις περιμένουν κι αυτήν την εβδομάδα τους ήρωες της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά» που προβάλλεται από τη Δευτέρα 23 έως την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 20:50, στο MEGA.

Έχω παιδιά – Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 6 – «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων»: Η Σάρα αποφασίζει να τα βάλει με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, έχοντας έναν ιερό σκοπό: να αποκτήσει επιτέλους το σχολείο του Τάσου έναν λειτουργικό ψύκτη. Την ίδια ώρα, ο Τόνι κάνει την έκπληξη και προσλαμβάνει τον κυρ Στέλιο στο Urbanic, δημιουργώντας μια απρόσμενη δυναμική στο γραφείο, ενώ η Ιωάννα επιστρατεύει τις ικανότητες του Σταύρου για να φτιάξει ένα application αφιερωμένο στη χελώνα του Λυκαβηττού.

Έχω παιδιά – Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 7 – «Παιδικά Ψέματα»: Όταν η Χαρά πιάνεται να λέει ψέματα, ο Μιχάλης και η Σάρα ξεκινούν μια επιχείρηση «αποκάλυψης της αλήθειας», η οποία έχει απρόσμενες συνέπειες. Ο Σταύρος και ο Μιχάλης προσπαθούν να καταλάβουν γιατί ο Τόνι έχει κλειδαμπαρωθεί στο γραφείο του, βάζοντας με το νου τους τα χειρότερα. Παράλληλα, μια παλιά παιδική φίλη της Ιωάννας εμφανίζεται, φέρνοντας μαζί της αναμνήσεις, αλλά και απρόοπτα.

Έχω παιδιά – Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Επεισόδιο 8 – «Υποσχέσεις»: Η Σάρα και ο Μιχάλης παίρνουν τη γενναία απόφαση να κόψουν τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και να γίνουν το απόλυτο πρότυπο ειλικρίνειας για τον Τάσο και τη Χαρά. Μόνο που η αλήθεια αποδεικνύεται πολύ πιο απαιτητική πρόκληση από ένα βολικό ψέμα. Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα αποφασίζει να επιστρέψει στην αγορά εργασίας, προκαλώντας αναταράξεις στις οικογενειακές ισορροπίες, ενώ ο Σταύρος, μέσα στις γνωστές του ανασφάλειες, προσπαθεί με κάθε τρόπο να πείσει τον Τόνι να κάνει ασφάλεια υγείας.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης.

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026