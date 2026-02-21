Έχω παιδιά: Η αγαπημένη σειρά του Mega θα προβάλλεται πλέον 3 φορές την εβδομάδα

Από την Καθαρά Δευτέρα, η αγαπημένη κωμική σειρά του MEGA, με τίτλο «Έχω παιδιά» επιστρέφει με νέα επεισόδια και ένα διευρυμένο ραντεβού που θα μας κρατά συντροφιά κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη στις 20:50.

Η καθημερινότητα με παιδιά στην πόλη είναι ένας διαρκής μαραθώνιος ανάμεσα σε καριέρα, υποχρεώσεις και την επιθυμία να είσαι ο «τέλειος» γονιός. Επειδή όμως η πραγματικότητα είναι συχνά πιο αστεία και απρόβλεπτη από κάθε φανταστικό σχέδιο, το MEGA φέρνει στους τηλεθεατές περισσότερες στιγμές ταύτισης και γέλιου, μέσω της σειράς «Έχω παιδιά».

Πώς το «Έχω παιδιά» προσφέρει ανακούφιση στους απανταχού γονείς

Τι συμβαίνει όταν οι γονείς νιώθουν ότι κάποιος τους… παρακολουθεί μέσα στο σπίτι τους; Η αληθινή και ρεαλιστική απεικόνιση του αγώνα ενός ενήλικα που πασχίζει να είναι καλός γονιός και παράλληλα να παραμείνει ανταγωνιστικός στη δουλειά και ενεργός στο γάμο και τις φιλικές σχέσεις συνάντησε την σουρεαλιστική γραφή του Λάμπρου Φισφή και την σκηνοθεσία του Διονύση Φερεντίνου και το αποτέλεσμα ήταν μια αποκάλυψη.

Η Ευγενία Σαμαρά και ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της σειράς «Έχω Παιδιά», γίνονται καθημερινά δέκτες μηνυμάτων που επιβεβαιώνουν πως η σειρά έχει αγγίξει μια ευαίσθητη χορδή. Η Ευγενία Σαμαρά έχει δηλώσει πως το κείμενο είναι τόσο εύστοχο που οι φίλοι της αισθάνονται απόλυτη ταύτιση με τις ιστορίες , ενώ ο Βασίλης Μαυρογεωργίου λαμβάνει μηνύματα ανακούφισης από γονείς που επιτέλους βλέπουν τις δικές τους σκέψεις στην τηλεόραση.

«Πάρα πολύς κόσμος μας λέει ότι τους δίνει κουράγιο να βλέπουν πως και άλλοι ζουν τα ίδια, πως δεν είναι κακό να θυμώσεις ή να ζοριστείς», έχει πει από την πλευρά του ο Μαυρογεωργίου. Αυτή η ειλικρινής προσέγγιση της οικογενειακής ζωής είναι που κάνει το «Έχω Παιδιά» να ξεχωρίζει.

Η συγκινητική ανταπόκριση και η «οικογένεια» του MEGA

Στο ίδιο κλίμα, η Αθηνά Οικονομάκου περιγράφει τη συνθήκη των γυρισμάτων ως κάτι μοναδικά οικογενειακό: «Είναι υπέροχο, τόσο οικογενειακά δεν μου έχει ξανασυμβεί». Η τηλεοπτική Ιωάννα, η σνομπ αδερφή της Σάρας, συμπληρώνει μάλιστα πως η επαφή με τον κόσμο είναι συγκινητική, αφού ακόμα και στο σχολείο των παιδιών της την πλησιάζουν για αγκαλιές σαν να είναι δικός τους άνθρωπος, αποδεικνύοντας πως η σειρά έχει μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Η επιτυχία αυτή οδηγεί το MEGA σε ένα διευρυμένο ραντεβού με το κοινό: από την Καθαρά Δευτέρα, η σειρά θα προβάλλεται τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, στις 20:50, προσφέροντας ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και «κουράγιου» σε κάθε σύγχρονη οικογένεια.