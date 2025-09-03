Ευλαμπία Ρέβη: Έγκυος η παρουσιάστρια – Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σε συζητήσεις για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»

Η Ευλαμπία Ρέβη είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της και όλα κυλούν φυσιολογικά. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια φέρεται διατεθειμένη να παραμείνει στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η οποία θα συνεχιστεί για ακόμα μια χρονιά μέσα από την συχνότητα του ΣΚΑΪ. Η παραγωγή αναμένεται να ενισχυθεί, με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, να βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες σε συζητήσεις.

Η Ευλαμπία Ρέβη ανακοίνωσε πως είναι έγκυος στους υπεύθυνους του ΣΚΑΪ και εκείνοι κλήθηκαν να πάρουν αποφάσεις. Βρίσκονται κοντά στην παρουσιάστρια που ζει μια από τις πιο ξεχωριστές περιόδους της ζωής της και επιθυμούν να ενισχύσουν το τηλεοπτικό προϊόν, το οποίο πιστεύουν ότι μπορεί να πετύχει πολύ καλύτερες επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του zappit.gr και του Γιώργου Σκρομπόλα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα είναι εκείνος που θα δίνει τις τηλεοπτικές «πάσες» στους κεντρικούς παρουσιαστές της εκπομπής, την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, οι οποίοι θα είναι κάθε μέρα σε διαφορετική τοποθεσία της Ελλάδας αναδεικνύοντας όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά και τα πλεονεκτήματα του να ζει κανείς στην περιφέρεια και όχι στις μεγαλουπόλεις της χώρας μας.

Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες πληροφορίες, καθώς η Ευλαμπία Ρέβη διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ο ΣΚΑΪ της έχει ήδη προτείνει να επισκέπτεται μόνο τοποθεσίες που θα αισθάνεται η ίδια απόλυτα ασφαλής ή ακόμη και να απέχει για ένα διάστημα από την παρουσίαση της εκπομπής, προκειμένου να επιστρέψει πλήρως στα καθήκοντά της με τη νέα χρόνια.

Η Ευλαμπία Ρέβη διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, αφού είναι έγκυος στο πρώτο της παιδάκι, καρπό του έρωτά της με τον Σωτήρη Σκουλούδη. Οι δύο δημοσιογράφοι παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022 και τρία χρόνια μετά περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Μέχρι στιγμής η Ευλαμπία Ρέβη δεν έχει κάνει καμία δήλωση, καθώς θέλει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή.

«Δεν εκδηλώσαμε αμέσως όσα νιώθαμε. Από τον Μάρτιο του 2016 μέχρι και σήμερα είμαστε μαζί. Θεωρώ ότι με τον Σωτήρη ήταν καρμικό. Είναι ο άνθρωπός μου. Με καταλαβαίνει απόλυτα κι εγώ εκείνον. Στην αρχή ήμασταν λίγο φοβισμένοι για αυτά που νιώθαμε επειδή είμαστε συνάδελφοι και φίλοι. Αλλά δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα τον χάσω από τη ζωή μου. Οπότε τι καλύτερο; Τον παντρεύτηκα», δήλωσε η Ευλαμπία Ρέβη, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο παρελθόν.