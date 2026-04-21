Φάνης Λαμπρόπουλος: «Δεν έχω κάνει κουβέντα για του χρόνου»

Τον Φάνη Λαμπρόπουλο συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και η δημοσιογράφος, Βασιλική Μπασιούρη. Ο γνωστός παρουσιαστής, μέσα σε όλα, μίλησε για το τηλεοπτικό του μέλλον, αλλά και για την εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

«Η χρονιά ήταν πολύ ωραία, περνάμε καλά. Είμαστε ακόμα στον αέρα, αυτό, ας κρατήσουμε αυτό», είπε αρχικά ο παρουσιαστής Φάνης Λαμπρόπουλος. «Εμείς είχαμε ξεκινήσει με είκοσι επεισόδια, οπότε και μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει, επιτυχία είναι. Το πάω εκπομπή με εκπομπή. Μια χαρά είμαστε. Είμαι πολύ χαρούμενος, με έχουν εμπιστευτεί οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ, χωρίς να έχω καταλάβει το γιατί και είμαστε μια χαρά» πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το αν θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν, ο Φάνης Λαμπρόπουλος απάντησε: «Δεν έχω κάνει ακόμα κάποια συζήτηση. Είχαμε πει θα πάμε μέχρι τον Ιούνιο».