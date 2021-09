Η Φιλίτσα Καλογεράκου σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Στο Love it και στον Χρήστο Λυσσέα παραχώρησε συνέντευξη η Φιλίτσα Καλογεράκου και μίλησε για της εξελίξεις με το ελληνικό #me too, τα όσα δήλωσε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου αλλά την επίθεση που δέχθηκε πρόσφατα με σκοπό να την κλέψουν.

«Ήταν μεσημέρι, πήγαινα βόλτα το σκύλο μου και μου επιτέθηκε νεαρή ρομά, 13 χρονών, για να με κλέψει. Με χτύπησε στο κεφάλι, αλλά την κράτησα και πήγαμε στην αστυνομία. Είχε 20 προσαγωγές στο ενεργητικό της», απάντησε αρχικά η Φιλίτσα Καλογεράκου για την επίθεση που δέχτηκε.

Η Φιλίτσα Καλογεράκου συνέχισε: «Μετά από κάποιο διάστημα δεν ήταν δική μου επιλογή να μην κάνω τηλεόραση. Μου έχει λείψει πάρα πολύ και θέλω να ξανακάνω. Έχω δεχτεί λεκτική βία, να μου βρίζουν το σπίτι, τη μάνα, τον πατέρα, τα θεία…

Μου έχουν κλείσει πόρτες κι επειδή δεν δέχτηκα τη λεκτική βία και την κατάχρηση εξουσίας υπάρχει η φήμη ότι είμαι το μεγαλύτερο παλιόπαιδο στο χώρο».

«Το πρόβλημα είναι η ατάκα “έτσι είναι ο χώρος, τι να κάνουμε;”, όχι δεν είναι έτσι ο χώρος. Η παρενόχληση που δέχτηκα εγώ ήταν λεκτική, μου είπε επί λέξει “θα μου κάτσεις, θα σου ξαναγράψω το έργο για να είναι δικό μου και μετά θα το ανεβάσουμε” και του είπα όχι.

Στην επόμενη δουλειά, ο άνθρωπος αυτός μπήκε στη μέση και με έδιωξαν από τη δουλειά. Έχω προχωρήσει σε μήνυση», είπε επίσης η Φιλίτσα Καλογεράκου.

Για τις δηλώσεις της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Φιλίτσα Καλογεράκου απάντησε: «Πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω τι λέμε, γιατί οι άνθρωποι που έχουν ταχθεί υπέρ τέτοιων συμπεριφορών, έχουν παιδιά και για την ακρίβεια κόρες. Αν νομίζουν ότι οι κόρες τους, τα παιδιά τους, είναι προστατευμένα, νομίζω ότι κάνουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Κανείς δεν είναι προστατευμένος όσο επικροτούμε ή υποστηρίζουμε τέτοιες συμπεριφορές».