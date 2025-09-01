Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά σε νέο πλατό στην πρεμιέρα του «Πρωίαν σε Είδον»

Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά καλημέρισαν τους τηλεθεατές και σήκωσαν την αυλαία της φετινής σεζόν στο ανανεωμένο «Πρωίαν σε Είδον». Η εκπομπή έκανε ποδαρικό σε νέο πλατό, με τους παρουσιαστές να δίνουν ευχές μετά τους τίτλους αρχής.

Φώτης Σεργουλόπουλος και Τζένη Μελιτά θα παρουσιάζουν για ακόμα μια χρονιά τα θέματα που επιλέγουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Η «ζώνη» είναι ιδιαίτερα απαιτητική και οι παρουσιαστές θα προσπαθήσουν να χαρίσουν στην ΕΡΤ αξιόλογες επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

«Καλημέρα σας! Τι ωραία που είναι! Ξεκινάει η 4η σεζόν για αυτή την εκπομπή και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί έχουμε ανανεωθεί, έχουμε κάνει και το καινούριο μας σκηνικό, είμαστε ωραία», είπε ο Φώτης Σεργουλόπουλος υποδεχόμενος τους τηλεθεατές της ΕΡΤ1.

«Εμείς θα είμαστε εδώ και φέτος με την ίδια ζεστασιά, για να βλέπετε όλα αυτά που σας έχουμε ετοιμάσει. Ελπίζω να είστε κάπου ωραία», συμπλήρωσε από την πλευρά της η Τζένη Μελιτά και έδωσε την πάσα για την θεματολογία της πρώτης εκπομπής της σεζόν.

«Το πιο δύσκολο στην πατρότητα είναι να κάνεις το παιδί σου να έχει αρχές. Να μάθει πράγματα, να είναι δίκαιο, να έχει δικαιοσύνη μέσα του, να καταλαβαίνει ποιο είναι το σωστό», είχε πει παλαιότερα ο Φώτης Σεργουλόπουλος, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει.