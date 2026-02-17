Γη της ελιάς – επόμενο επεισόδιο: Ο Μανώλης αποκαλύπτει στον Παυλή τη σκληρή αλήθεια για το παρελθόν της Δάφνης

Έντονες συγκρούσεις, συγκλονιστικές αποκαλύψεις και ξαφνικές αποφάσεις αλλάζουν τις ισορροπίες στη «Γη της ελιάς». Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Γη της ελιάς – Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στις 22:00

Επεισόδιο 86ο: Ο Πότης ανοίγει για πρώτη φορά την καρδιά του στη Μυρτώ. O Κωνσταντίνος κι η Φρύνη, παραδίδονται στον έρωτά τους, χωρίς αναστολές. Την ίδια ώρα, ο Λυκούργος, ενώνει τα κομμάτια του παζλ. Ένας συνειρμός, μια λεπτομέρεια τον οδηγούν στην αλήθεια για τον γαμπρό του και τη Φρύνη. Η Δάφνη εμφανίζεται στο νοσοκομείο κι ο Μανώλης της επιτρέπει να μπει στο δωμάτιο του Παυλή όσο εκείνος κοιμάται. Τα δάκρυα της τρέχουν ποτάμι κι ο Παυλής αρχίζει να ξυπνά. Παράλληλα, ο Μιχάλης επιστρέφει στη Μάνη κι η Αθηνά τον καλωσορίζει ξανά στην εταιρεία, ανοίγοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Μια άγρια συμπλοκή ξεσπά στη φυλακή ανάμεσα στη Ρένα και τη Βιολέτα και η Ασπασία μπαίνει στη μέση για να τις χωρίσει. Αργότερα, η Ασπασία νιώθει έναν οξύ πόνο στο στήθος και καταρρέει. Ο Μανώλης αποκαλύπτει στον Παυλή τη σκληρή αλήθεια για το παρελθόν της Δάφνης. Κι ενώ ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη συνεχίζουν τις ανέμελες βόλτες τους στην Αθήνα, πιστεύοντας πως κανείς δεν τους βλέπει, κάποιος τους αναγνωρίζει και τους φωτογραφίζει σε μια τρυφερή στιγμή.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Ορέστης, ο Νίκος Νικολάου

Και οι: Στέλα Φυρογένη, Κούλλης Νικολάου, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA