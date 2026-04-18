Γη της ελιάς – spoiler: Η Ισμήνη συλλαμβάνεται

Άκρως ανατρεπτικές εξελίξεις έρχονται στα προσεχή επεισόδια της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, με τίτλο «Γη της ελιάς» και θα συγκλονίσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη «Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, η Αριάδνη κάνει μήνυση στην Ισμήνη για αρπαγή ανηλίκου. Ο πόλεμος ανάμεσα τους, που ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε το μωρό, δεν έχει τέλος.

Η επιμονή της Ισμήνης να έρθει σε επαφή με το αγοράκι της, αλλά και η άρνηση της Αριάδνης πυροδοτούν γεγονότα αναπάντεχα. Η Ισμήνη μέσα σε λίγες ημέρες τα χάνει όλα. Από τη μία δεν την αφήνουν να πλησιάσει το μωρό και από την άλλη η χαριστική βολή στην ψυχολογία της έρχεται όταν ο Κωνσταντίνος τής ζητά διαζύγιο.

Η Ισμήνη προσπαθεί να βάλει τέλος στη ζωή της, αναγκάζοντας τον Κωνσταντίνο να σταθεί στο πλευρό της και να αναβάλει την έκδοση του διαζυγίου τους. Αυτή η κίνηση όμως τον φέρνει σε σύγκρουση με τη Φρύνη, η οποία του ζητά να χωρίσουν. Ο Κωνσταντίνος προσπαθεί να την πείσει ότι αγαπάει μόνο εκείνη, αλλά η Φρύνη επιμένει στον χωρισμό.

Από την άλλη, η Ισμήνη, έχοντας καταλάβει ότι με τους παραλογισμούς της έχασε τον άντρα της, παλεύει να φέρει κοντά της τον Κωνσταντίνο με κάθε τρόπο. Είναι όμως αργά. Εκείνος μένει μαζί της μόνο μέχρι να νιώσει καλύτερα, και αυτό μόνο και μόνο για το καλό της Αιμιλίας. Η Ισμήνη αντιλαμβάνεται ότι το μόνο πράγμα που θα της δώσει λίγη χαρά είναι να δει το μωρό της και είναι αποφασισμένη να φτάσει στα άκρα. Απελπισμένη, φτάνει έξω από το σπίτι της Αριάδνης και του Κουράκου. Φυσικά για ακόμα μία φορά δεν την αφήνουν να μπει, αλλά εκείνη μπαίνει με το ζόρι για να δει το μωρό.

Η κατάσταση ξεφεύγει, οι δύο γυναίκες συγκρούονται πιο έντονα από κάθε άλλη φορά και η Αριάδνη αποφασίζει να ακολουθήσει τη νόμιμη οδό, προκειμένου να απαλλαγεί από την παρουσία της Ισμήνης. Συγκεκριμένα, σε κατάσταση υστερίας, απαιτεί από τον Γιώργη να κάνουν μήνυση στην Ισμήνη για την εισβολή στο σπίτι τους. Ο Κουράκος, πιο διαλλακτικός, προσπαθεί να βρει μια μέση λύση, αλλά η κοπέλα δεν το δέχεται. Είναι σίγουρη πως η Ισμήνη θα προσπαθήσει ξανά να αρπάξει το μωρό και ίσως κάποια στιγμή το καταφέρει.

Ο Κουράκος πείθεται και έτσι λίγη ώρα αργότερα ο Στράτος συλλαμβάνει την Ισμήνη για απόπειρα αρπαγής ανηλίκου και την οδηγεί στο κρατητήριο. Ο Λυκούργος ενημερώνεται και αμέσως σπεύδει στο πλευρό της κόρης του, για να αναλάβει την υπεράσπισή της. Ο δικηγόρος, ανήσυχος τόσο για την ψυχολογική της κατάσταση όσο και για το μέλλον της, την προειδοποιεί πως, αν δεν συμμορφωθεί, θα περάσει αρκετό καιρό στη φυλακή, μακριά και από την κόρη της.

Μία απρόσμενη επανασύνδεση

Μετά το τραγικό ατύχημα της Ερωφίλης, που είχε ως αποτέλεσμα η κοπέλα να χάσει το μωρό που κυοφορούσε, όλα αλλάζουν τόσο στη δική της ζωή όσο και του Στάθη. Αρχικά, η Χριστιάνα πιάνει στα πράσα τον Αντώνη με τη Μαρουσώ και εξοργίζεται. Σοκαρισμένη από την παράνομη σχέση του γαμπρού της με την αστυνόμο, ζητάει από τον Αντώνη να χωρίσει από την αδελφή της, αλλιώς τον απειλεί ότι θα της τα αποκαλύψει όλα.

Εκείνος όμως αυτή τη φορά είναι αποφασισμένος να μην υποκύψει στους εκβιασμούς της. Της ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να χωρίσει την Ερωφίλη και μάλιστα περνάει στην αντεπίθεση και απειλεί τη Χριστιάνα προκειμένου να τον καλύψει. Η κόντρα τους γρήγορα βγαίνει εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα η Χριστιάνα να του ομολογήσει ότι η Ερωφίλη είχε παράλληλο δεσμό με τον Στάθη.

Ο Αντώνης δεν μπορεί να το πιστέψει και είναι έξαλλος που τόσο καιρό τον κορόιδευαν. Από την άλλη, η Ερωφίλη, μετανιωμένη για τον τρόπο που φέρθηκε στον Στάθη, δεν θέλει να χάσει άλλο χρόνο και είναι αποφασισμένη να βρει επιτέλους την ευτυχία στο πλευρό του. Η κοπέλα εμφανίζεται στη Μάνη και διεκδικεί μια θέση στη ζωή του. Εκείνος, αν και στην αρχή είναι διστακτικός, τελικά υποκύπτει, μια και ο έρωτας που νιώθει υπερτερεί του εγωισμού του.

Έτσι, ο Στάθης και η Ερωφίλη ζουν τον έρωτά τους. Και αυτή τη φορά εκείνη τον διαβεβαιώνει ότι, όταν γυρίσει στην Κρήτη, θα χωρίσει τον Αντώνη οριστικά. Βέβαια ο τελευταίος δεν θα το δεχτεί, καθώς δεν θέλει να χάσει το προνόμιο να ανήκει στην οικογένεια Ρουσσάκη.